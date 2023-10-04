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Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Три начальные школы в Белгороде полностью работают очно из-за вместительных укрытий

Три начальные школы в Белгороде полностью работают очно из-за вместительных укрытий

4 октября 2023, 11:52
Фото: Midjourney
Об этом сообщила руководитель управления образования администрации города Ирина Гричаникова. Также она рассказала о мерах безопасности, которые были предприняты до начала учебного года.

С 1 сентября в Белгороде образовательный процесс начался в 48 общеобразовательных учреждениях и 70 детских садах. Школы посещают 37 210 детей, а детские сады — 16 064. Формат обучения — смешанный. Всё зависит от количества мест в укрытиях.

При этом в трёх начальных школах Белгорода общий контингент обучающихся и вместимость укрытий позволяет организовать образовательный процесс полностью очно. Что касается детских садов, в среднем их посещают порядка 70% списочного состава детей.

Гричаникова добавила, что на сегодня все образовательные упреждения оснащены системами видеонаблюдения, оповещения управления эвакуацией, стационарами и ручными металлоискателями, а кнопки тревожной сигнализации подключены на пульт отдела вневедомственной охраны.

В каждом учреждении организовали укрытия и зоны безопасности, где есть вода, еда и аптечки. А на региональном уровне закупили бронеплёнку. В областном центре осталось оклеить восемь объектов.

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#Новости Белгорода#Учебный год#Детские сады#Белгород#Кристина Семенчук#Меры безопасности#Бронеплёнка
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