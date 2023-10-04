Три начальные школы в Белгороде полностью работают очно из-за вместительных укрытий

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
С 1 сентября в Белгороде образовательный процесс начался в 48 общеобразовательных учреждениях и 70 детских садах. Школы посещают 37 210 детей, а детские сады — 16 064. Формат обучения — смешанный. Всё зависит от количества мест в укрытиях.
При этом в трёх начальных школах Белгорода общий контингент обучающихся и вместимость укрытий позволяет организовать образовательный процесс полностью очно. Что касается детских садов, в среднем их посещают порядка 70% списочного состава детей.
Гричаникова добавила, что на сегодня все образовательные упреждения оснащены системами видеонаблюдения, оповещения управления эвакуацией, стационарами и ручными металлоискателями, а кнопки тревожной сигнализации подключены на пульт отдела вневедомственной охраны.
В каждом учреждении организовали укрытия и зоны безопасности, где есть вода, еда и аптечки. А на региональном уровне закупили бронеплёнку. В областном центре осталось оклеить восемь объектов.