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Published Сегодня, 09:23

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Updated Сегодня, 09:25

Зарплата в Белгородской области

Стало известно, сколько белгородцев зарабатывают больше 100 тысяч рублей

4 октября 2023, 09:23
Фото: 1MI
Зарплата в Белгородской области

В Белгородской области 6% сотрудников зарабатывают от 100 тысяч рублей

Доля сотрудников организаций с зарплатой от 100 тыс. рублей составила 6%. Количество россиян, получающих больше указанной суммы, увеличилось в 1,7 раза, следует из данных исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В Белгородской области доля сотрудников организаций, которые получают зарплату выше 100 тыс. рублей, составила 6%. Таких работников в регионе насчитывается 18,8 тыс. человек.

В соседней Воронежской области количество работников с заработной платой от 100 тыс. рублей превысило 29,7 тыс. человек, их доля составила 7,3%. В Курской области работников с з/п от 100 тыс. рублей насчитывается 14,6 тыс. — 6,5%.

В Липецкой области более 100 тыс. рублей зарабатывают 13,9 тыс. человек — 6%. Среди регионов Центрального Черноземья наиболее низкие показатели в Тамбовской области. В регионе от 100 тыс. рублей получают всего 6,3 тыс. работников — 4%.

В целом по стране больше 100 тыс. рублей получают 4,88 млн человек. За два года этот показатель вырос до 17,4%. Как правило, такую зарплату получают работники в сферах добычи полезных ископаемых, финансов и страхования, информации и связи.

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#Белгородская область#Экономика#Зарплата#Центральное черноземье#Белгород#Наталья Корявых
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