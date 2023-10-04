Стало известно, сколько белгородцев зарабатывают больше 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В Белгородской области доля сотрудников организаций, которые получают зарплату выше 100 тыс. рублей, составила 6%. Таких работников в регионе насчитывается 18,8 тыс. человек.
В соседней Воронежской области количество работников с заработной платой от 100 тыс. рублей превысило 29,7 тыс. человек, их доля составила 7,3%. В Курской области работников с з/п от 100 тыс. рублей насчитывается 14,6 тыс. — 6,5%.
В Липецкой области более 100 тыс. рублей зарабатывают 13,9 тыс. человек — 6%. Среди регионов Центрального Черноземья наиболее низкие показатели в Тамбовской области. В регионе от 100 тыс. рублей получают всего 6,3 тыс. работников — 4%.
В целом по стране больше 100 тыс. рублей получают 4,88 млн человек. За два года этот показатель вырос до 17,4%. Как правило, такую зарплату получают работники в сферах добычи полезных ископаемых, финансов и страхования, информации и связи.