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Белгородские детсады и школы заключают контракты с охранными организациями

Спецохрана и защита от террора: о новых условиях в белгородских школах и детсадах

4 октября 2023, 07:21
Фото: Midjourney

Белгородские детсады и школы заключают контракты с охранными организациями

В регионе с сентября текущего года часть школ открыли свои двери для детей. Также полноценно заработали некоторые детские сады. Как обезопасили учебные заведения — в материале Бел.Ру.

Статистика

Как рассказали Бел.Ру в областном правительстве, на начало учебного года в регионе работают 552 общеобразовательные организации. Из них 93 школы девяти приграничных муниципалитетов, Белгорода, Новооскольского и Яковлевского горокругов работают в дистанционном формате, ещё 133 — в смешанном (очно-дистанционном).

Что касается дошкольников, в вышеуказанных муниципалитетах открыто 274 муниципальных и частных детских сада. Из них:

  • по количеству мест в оборудованных укрытиях функционируют 186 детских садов;
  • в режиме дежурных групп, по запросам родителей, работает 61 детский сад.
  • 27 детских садов не работают из-за отсутствия условий для временного размещения в укрытиях в случае возникновения ЧС и нахождения на капитальном ремонте.

Семьям, чьи дети не посещают детский сад, оказывают услуги консультативной помощи. На базе приграничных муниципальных детсадов работают 164 таких центра. На 1 сентября текущего года психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь получили 4730 родителей.

А ещё организации оказали более шести тысяч услуг помощи родителям как в дистанционном, так и в очном формате. При поддержке педагогов детских садов родители совместно с детьми осваивают электронный портфель игровых и образовательных практик «Дети в приоритете».

Антитеррористическая защищённость

Власти рассказали, что до начала учебного года были выполнены следующие мероприятия:

  • за руководителями образовательных организаций закрепили персональную ответственность за обеспечение антитеррористической защищённости учреждений;
  • в связи с «жёлтым» уровнем террористической опасности организовали ежедневный мониторинг проводимых на муниципальном уровне проверок состояния антитеррористической защищённости объектов. Результаты мониторинга ежедневно направляют в управление региональной безопасности Белгородской области;
  • в каждой образовательной организации утвердили алгоритмы действий в случае возникновения или угрозы возникновения террористического акта;
  • алгоритмы на постоянной основе отрабатывают посредством тренировок, в том числе во взаимодействии с сотрудниками частных охранных организаций;
  • руководители образовательных организаций проводят дополнительные инструктажи в соответствии с утверждёнными алгоритмами действий.

Ещё в каждой образовательной организации проводят ежедневные проверки работоспособности технических средств и систем, обеспечивающих антитеррористическую защищённость. Власти добавили, что министерство образования довело рекомендации, сформированные управлением региональной безопасности области, о порядке действий в случае обнаружения неизвестных беспилотных воздушных судов.

А 29 августа 2023 года совместно с представителями МВД, МЧС, Росгвардии, администраций муниципальных образований провели всероссийские учения по отработке навыков в случае возникновения или угрозы возникновения террористического акта.

Материальная подготовка

Всего за счёт средств муниципального бюджета на улучшение обеспечения техническими средствами антитеррористической защищённости детсадов и школ направили более 50 млн рублей. Это модернизация систем видеонаблюдения, замена периметрального ограждения, оснащение входов на территорию учреждений видеодомофонами, установка систем оповещения и управления эвакуацией, а также систем охранной сигнализации.

Специализированная охрана

В областном правительстве рассказали, что согласно федеральному закону специализированной охраной должны быть обеспечены образовательные организации 1, 2, 3-й категорий опасности. Организации, относящиеся к 4-й категории опасности, могут охранять штатные сторожи и вахтёры.

В Белгородской области все 455 образовательных организаций 1, 2, 3-й категорий опасности обеспечены охраной сотрудниками частных охранных организаций. Вместе с тем дополнительно 393 образовательных организации 4-й категории опасности также обеспечены специализированной охраной. При этом штатные сотрудники охраняют 385 объектов образования 4-й категории опасности.

Власти добавили, что 455 образовательных организаций 1, 2, 3-й категорий опасности, а также 393 организации 4-й категории опасности самостоятельно заключают контракты на оказание охранных услуг со специализированными частными охранными организациями, имеющими лицензии. Условия охраны и срок действия контракта каждая образовательная организация определяет самостоятельно.

При этом в соответствии с заключёнными контрактами круглосуточной охраной сотрудниками частных охранных организаций обеспечены 848 учреждений Белгородской области.

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#Белгородская область#Эксклюзив#Муниципалитеты#Контракты#Лицензии#Белгород#Кристина Семенчук#Частная охрана#Антитеррористическая защищённость
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