Спецохрана и защита от террора: о новых условиях в белгородских школах и детсадах

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
Как рассказали Бел.Ру в областном правительстве, на начало учебного года в регионе работают 552 общеобразовательные организации. Из них 93 школы девяти приграничных муниципалитетов, Белгорода, Новооскольского и Яковлевского горокругов работают в дистанционном формате, ещё 133 — в смешанном (очно-дистанционном).
Что касается дошкольников, в вышеуказанных муниципалитетах открыто 274 муниципальных и частных детских сада. Из них:
Семьям, чьи дети не посещают детский сад, оказывают услуги консультативной помощи. На базе приграничных муниципальных детсадов работают 164 таких центра. На 1 сентября текущего года психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь получили 4730 родителей.
А ещё организации оказали более шести тысяч услуг помощи родителям как в дистанционном, так и в очном формате. При поддержке педагогов детских садов родители совместно с детьми осваивают электронный портфель игровых и образовательных практик «Дети в приоритете».
Власти рассказали, что до начала учебного года были выполнены следующие мероприятия:
Ещё в каждой образовательной организации проводят ежедневные проверки работоспособности технических средств и систем, обеспечивающих антитеррористическую защищённость. Власти добавили, что министерство образования довело рекомендации, сформированные управлением региональной безопасности области, о порядке действий в случае обнаружения неизвестных беспилотных воздушных судов.
А 29 августа 2023 года совместно с представителями МВД, МЧС, Росгвардии, администраций муниципальных образований провели всероссийские учения по отработке навыков в случае возникновения или угрозы возникновения террористического акта.
Всего за счёт средств муниципального бюджета на улучшение обеспечения техническими средствами антитеррористической защищённости детсадов и школ направили более 50 млн рублей. Это модернизация систем видеонаблюдения, замена периметрального ограждения, оснащение входов на территорию учреждений видеодомофонами, установка систем оповещения и управления эвакуацией, а также систем охранной сигнализации.
В областном правительстве рассказали, что согласно федеральному закону специализированной охраной должны быть обеспечены образовательные организации 1, 2, 3-й категорий опасности. Организации, относящиеся к 4-й категории опасности, могут охранять штатные сторожи и вахтёры.
В Белгородской области все 455 образовательных организаций 1, 2, 3-й категорий опасности обеспечены охраной сотрудниками частных охранных организаций. Вместе с тем дополнительно 393 образовательных организации 4-й категории опасности также обеспечены специализированной охраной. При этом штатные сотрудники охраняют 385 объектов образования 4-й категории опасности.
Власти добавили, что 455 образовательных организаций 1, 2, 3-й категорий опасности, а также 393 организации 4-й категории опасности самостоятельно заключают контракты на оказание охранных услуг со специализированными частными охранными организациями, имеющими лицензии. Условия охраны и срок действия контракта каждая образовательная организация определяет самостоятельно.
При этом в соответствии с заключёнными контрактами круглосуточной охраной сотрудниками частных охранных организаций обеспечены 848 учреждений Белгородской области.