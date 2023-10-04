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Белгородцам предлагают купить секс-лампу и секс-монету

Секс-лампа и путеводитель по телу: пикантные объявления для взрослых белгородцев

4 октября 2023, 06:51
Фото: 1MI

Белгородцам предлагают купить секс-лампу и секс-монету

В интернете сегодня можно купить практически всё. А если денег не хватает, то всегда можно зайти на онлайн-рынок и приобрести вещь с чьих-то рук. Но есть категории предметов, которые подержанными лучше не брать по ряду причин. О продаже товаров категории 18+ на — читайте в нашем материале.

Не все из перечисленных товаров попадают в категорию 18+, но ещё раз в начале предупредим, что текст предназначен для совершеннолетних читателей.

Секс-лампа

Интересным, но опосредованно связанным с процессом соития товаром является некая «секс-лампа» за 5 тыс. рублей. Продавец из Белгородской области утверждает, что с её помощью превратить в «лофт-пространство» можно даже «новую квартиру в черновой отделке».

Лампа легко и непринужденно заменяет люстру и другие светильники в комнате, а также придаёт антуража такого, что порой мне кажется, что у меня не комната, а вебкам-студия.
продавец «секс-лампы»

Почему вдруг столь незаменимый в хозяйстве товар решено было продать — не уточняется.

секс-лампасекс-лампа
секс-лампа
Фото: скриншот с сайта "Авито"

«Горячие секреты великолепного секса»

Очень много на «Авито» соответствующей литературы. Со слипшихся страниц белгородцы смогут узнать:

  • «Горячие секреты великолепного секса». Бесценные тайны обойдутся в 400 рублей
  • «Как умеет женщина». Приоткрыть завесу (в том числе тайны) можно за 500 рублей
  • что такое «Грубый секс и нежный бунт» — это можно узнать всего за 200 рублей
  • «Почему мужчины хотят секса, а женщины любви». Кто, как не семейная чета с фамилией Пиз лучше всего ответит на этот вопрос? Продавец предупреждает, что в книге есть пометки
  • «Чего хотят женщины». Заполнить пробелы знаниями можно за 790 рублей
  • «Коллекция заблуждений: Секс». Узнать что-то новое предлагают за 400 рублей
Фото: скриншот с сайта "Авито"

Кроме того, в Белгородской области продают и художественные книги 18+. Например, роман «У тебя будет секс со мной» за авторством Яны Егоровой, повествующий о любовных прениях между девушкой Марией и её нахальным начальником-бизнесменом.

Можно приобрести и почти классику — «Секс в большом городе» Бушнелла, «50 оттенков серого» Джеймс, а также многое другое.

Секс-монета

Белгородец продаёт на «Авито» сувенирные «Шесть секс-евро». На немецкой монете выгравированы два совокупляющихся человека — мужчина и женщина. Купить изделие можно за 310 рублей. Продавец живёт в Старом Осколе и рассматривает вариант доставки.

Фото: скриншот с сайта "Авито"

Из открытых источников удалось узнать, что изначально в коллекции было порядка 50 монет. На всех них в разных позах изображена влюблённая пара. Средняя стоимость одного жетона — 250 рублей, так что с учётом курса покупка выглядит даже выгодной.

Карточная секс-игра

Продавец данного товара оказался немногословен: из всех характеристик он указал лишь состояние — «Новое». Почему игра «не пошла» — неизвестно, но выкупить коробку с надписью Intimission можно за 300 рублей.

На других сайтах указано, что Intimission — это «карточная секс-игра для взрослых». Играть в неё можно минимум вдвоём, а участников ждёт 90 «уникальных и горячих заданий». Всего в игре три уровня «сложности».

Секс-фанты с двумя иконками фруктов предполагают более активные действия!
уточняет продавец
Фото: скриншот с сайта "Авито"

Комиксы и манга 18+

Любителям картинок можно обратить внимание на комиксы, западные и японские. На «Авито» белгородцам предлагают:

  • Комикс «Отряд икс: секс и насилие» за 150 рублей
  • Мангу «Эльф не может похудеть» с картинками в категории 18+
  • Хентай мангу и мангу 18+ в комплекте
  • Серию комиксов «Секс-преступники» — три книги по 310 рублей каждая
Фото: скриншот с сайта "Авито"

Путеводитель по мужскому телу

Целый иллюстрированный путеводитель по телу мужчины можно приобрести за 500 рублей в Белгороде. Ограничивается он не только сексуальными темами: в книге есть главы о болезнях, старении, системах организма, о разуме и даже о вредных привычках.

Хорошо иллюстрированный, подробный, доверительный рассказ о «тайнах» мужского тела освещает без недоговорок, без ложной многозначительности и скромности все вопросы, интересующие широчайший круг читателей.
продавец на «Авито»
Фото: скриншот с сайта "Авито"

На этом, к сожалению или к счастью, отдел 18+ на «Авито» в Белгородской области себя исчерпывает: нам даже не удалось найти здесь ни одной игрушки или чего-нибудь крамольного.

С этим куда больше повезло соседям: в Краснодарском крае можно приобрести секс-куклу для собак (продавец утверждает, что питомец будет счастлив), в Санкт-Петербурге — настольную фигурку «Секс-училки», а в Омске — ростовую Куклу Артура Пирожкова с голым торсом.

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#Белгородская область#Эксклюзив#Комиксы#Секс#Тело#Литература#Белгород#Авито#Артем Черненко#18+
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