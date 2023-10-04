Секс-лампа и путеводитель по телу: пикантные объявления для взрослых белгородцев

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
Не все из перечисленных товаров попадают в категорию 18+, но ещё раз в начале предупредим, что текст предназначен для совершеннолетних читателей.
Интересным, но опосредованно связанным с процессом соития товаром является некая «секс-лампа» за 5 тыс. рублей. Продавец из Белгородской области утверждает, что с её помощью превратить в «лофт-пространство» можно даже «новую квартиру в черновой отделке».
Лампа легко и непринужденно заменяет люстру и другие светильники в комнате, а также придаёт антуража такого, что порой мне кажется, что у меня не комната, а вебкам-студия.
продавец «секс-лампы»
Почему вдруг столь незаменимый в хозяйстве товар решено было продать — не уточняется.
Очень много на «Авито» соответствующей литературы. Со слипшихся страниц белгородцы смогут узнать:
Кроме того, в Белгородской области продают и художественные книги 18+. Например, роман «У тебя будет секс со мной» за авторством Яны Егоровой, повествующий о любовных прениях между девушкой Марией и её нахальным начальником-бизнесменом.
Можно приобрести и почти классику — «Секс в большом городе» Бушнелла, «50 оттенков серого» Джеймс, а также многое другое.
Белгородец продаёт на «Авито» сувенирные «Шесть секс-евро». На немецкой монете выгравированы два совокупляющихся человека — мужчина и женщина. Купить изделие можно за 310 рублей. Продавец живёт в Старом Осколе и рассматривает вариант доставки.
Из открытых источников удалось узнать, что изначально в коллекции было порядка 50 монет. На всех них в разных позах изображена влюблённая пара. Средняя стоимость одного жетона — 250 рублей, так что с учётом курса покупка выглядит даже выгодной.
Продавец данного товара оказался немногословен: из всех характеристик он указал лишь состояние — «Новое». Почему игра «не пошла» — неизвестно, но выкупить коробку с надписью Intimission можно за 300 рублей.
На других сайтах указано, что Intimission — это «карточная секс-игра для взрослых». Играть в неё можно минимум вдвоём, а участников ждёт 90 «уникальных и горячих заданий». Всего в игре три уровня «сложности».
Секс-фанты с двумя иконками фруктов предполагают более активные действия!
уточняет продавец
Любителям картинок можно обратить внимание на комиксы, западные и японские. На «Авито» белгородцам предлагают:
Целый иллюстрированный путеводитель по телу мужчины можно приобрести за 500 рублей в Белгороде. Ограничивается он не только сексуальными темами: в книге есть главы о болезнях, старении, системах организма, о разуме и даже о вредных привычках.
Хорошо иллюстрированный, подробный, доверительный рассказ о «тайнах» мужского тела освещает без недоговорок, без ложной многозначительности и скромности все вопросы, интересующие широчайший круг читателей.
продавец на «Авито»
На этом, к сожалению или к счастью, отдел 18+ на «Авито» в Белгородской области себя исчерпывает: нам даже не удалось найти здесь ни одной игрушки или чего-нибудь крамольного.
С этим куда больше повезло соседям: в Краснодарском крае можно приобрести секс-куклу для собак (продавец утверждает, что питомец будет счастлив), в Санкт-Петербурге — настольную фигурку «Секс-училки», а в Омске — ростовую Куклу Артура Пирожкова с голым торсом.