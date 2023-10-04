Секс-лампа и путеводитель по телу: пикантные объявления для взрослых белгородцев

Белгородцам предлагают купить секс-лампу и секс-монету

В интернете сегодня можно купить практически всё. А если денег не хватает, то всегда можно зайти на онлайн-рынок и приобрести вещь с чьих-то рук. Но есть категории предметов, которые подержанными лучше не брать по ряду причин. О продаже товаров категории 18+ на — читайте в нашем материале.

Сюжет Эксклюзив