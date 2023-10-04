Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 19:06

Published 4 октября, 19:06

Modified Сегодня, 19:10

Updated Сегодня, 19:10

Россия и Узбекистан подписали меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества

Россия и Узбекистан подписали меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества

4 октября 2023, 19:06
Фото: piqsels.com
4 октября в Москве состоялась встреча генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова с и. о. председателя правления АО «Узбекистон темир йўллари» (железные дороги Узбекистана) Зуфара Нарзуллаева.

Результатом встречи стал подписанный меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества компаний.

Главными целями создания этого документа стали: всестороннее развитие железнодорожных перевозок между Россией и Узбекистаном в двустороннем и транзитном сообщении, реализация потенциала действующих и развитие новых мультимодальных международных транспортных коридоров для наращивания объемов международных перевозок грузов с использованием железнодорожной инфраструктуры сторон, развитие и внедрение лучших практик в сфере цифровизации, обмен опытом в области реформирования железнодорожного транспорта, помощь в области обучения и подготовки кадров.

Стороны также обсудили текущее сотрудничество компаний, в частности проекты по развитию железнодорожных транспортных коридоров, взаимодействие в области информационных технологий и цифровизации, а также культурно-гуманитарное сотрудничество и другие вопросы.

Подпишитесь
Водоканал неправ? Новый поворот в истории с якобы запертым во мраке работником
Сегодня, 12:33
«Бездействие власти»: Гладков раскритиковал глав муниципалитетов за работу ярмарок
Сегодня, 07:07
Белгородка пожаловалась на отсутствие оповещений во время учебных стрельб
Сегодня, 17:20
Новой Таволжанке снова досталось: снаряд с Украины попал в жилой частный дом
Сегодня, 12:16
Записываемся на кастинг: машину с логотипом PornHub заметили в Белгороде
Сегодня, 11:40
Сигнал пропадает: сбои при оплате проезда в белгородских автобусах связаны с СВО
Сегодня, 10:59