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Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Родителям дошкольников в Белгороде запретили заходить в детский сад

Родителям дошкольников в Белгороде запретили заходить в детский сад

4 октября 2023, 11:30
Фото: Midjourney
Данную меру безопасности ввели 29 сентября. Подробнее рассказала руководитель управления образования администрации города Ирина Гричаникова.

По словам чиновницы, с 29 сентября в детских садах Белгорода внедрили новый режим допуска родителей. Ранее взрослые с детьми проходили либо через калитку, кодовый замок, либо домофон, а затем в группы.

После нововведений у многих родителей возникают вопросы: «Как переодевать ребёнка?», «С кем остаются дети, когда воспитатель принимает ребёнка?».

Когда принимались алгоритмы, все моменты были продуманы. Работала рабочая группа. Вопрос обсуждался на уровне министерства образования. Дети одни не остаются. Когда воспитатель либо дежурный администратор забирает ребёнка, в группе остаётся или воспитатель, или помощник.
Ирина Гричаникова

Опытом внедрения новых мер предосторожности поделилась заведующая детсадом №66 Наталья Купина.

Нам были направлены две модели организации пропускного режима. Педагогический коллектив нашего детского сада совместно с родителями проанализировали модели. Мы остановились на варианте — доступ родителей на территорию и ограниченный доступ в групповые помещения.
Наталья Купина

Напомним, ранее белгородские власти ограничили доступ взрослых на территорию школ и детсадов. Речь шла о бесконтрольном и спонтанном посещении образовательных организаций.

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#Родители#Новости Белгорода#Детский сад#Ограничения#Белгород#Кристина Семенчук#Пропускной режим#Меры безопасности
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