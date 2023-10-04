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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Полиция нашла подростков, которые подожгли баллоны с монтажной пеной

Подростки подожгли баллоны с монтажной пеной возле школы в Белгороде

4 октября 2023, 13:04
Фото: 1MI
Полиция нашла подростков, которые подожгли баллоны с монтажной пеной
Видеозапись с места происшествия распространилась в Сети. Полиция обнаружила её в ходе мониторинга интернета, установила личности несовершеннолетних, участвующих в видео, и провела с ними беседы. В отношении родителей составлены административные материалы, сообщили в региональном УМВД.

О произошедшем инциденте стало известно вечером 2 октября. Трое подростков рядом со школой №39 подожгли баллон с монтажной пеной, а затем стали бросать в него камни. Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале «Белгород №1». Запись заметили сотрудники правоохранительных органов.

В полиции выяснили, что участниками видео стали школьники 2010 и 2011 годов рождения. С ребятами уже провели профилактические беседы, а в отношении их родителей составили административные материалы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних.

Родителям могут назначить наказание в виде штрафа от 100 до 500 рублей.

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