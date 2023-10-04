Подростки подожгли баллоны с монтажной пеной возле школы в Белгороде

Видеозапись с места происшествия распространилась в Сети. Полиция обнаружила её в ходе мониторинга интернета, установила личности несовершеннолетних, участвующих в видео, и провела с ними беседы. В отношении родителей составлены административные материалы, сообщили в региональном УМВД.

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