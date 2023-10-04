Подростки подожгли баллоны с монтажной пеной возле школы в Белгороде

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
О произошедшем инциденте стало известно вечером 2 октября. Трое подростков рядом со школой №39 подожгли баллон с монтажной пеной, а затем стали бросать в него камни. Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале «Белгород №1». Запись заметили сотрудники правоохранительных органов.
В полиции выяснили, что участниками видео стали школьники 2010 и 2011 годов рождения. С ребятами уже провели профилактические беседы, а в отношении их родителей составили административные материалы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних.
Родителям могут назначить наказание в виде штрафа от 100 до 500 рублей.