Подростки изрисовали новую остановку на «Родине» в Белгороде

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Недавно в центре Белгорода обновили остановку «Родина». Однако свежим объект оставался недолго: несколько подростков захотели разрисовать его тэгами.
Тем не менее избежать наказание у ребят вряд ли получится: хулиганство попало на запись камер видеонаблюдения, которые уже успели подключить.
Напомним, что установка нового остановочного павильона на «Родине» со стороны БелГУ началась в июле этого года. Планировалось установить на объекте табло с расписанием автобусов, а также разместить торговый павильон с пекарней, точкой по продаже напитков.