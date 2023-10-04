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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Рисунки подростков

Подростки изрисовали новую остановку на «Родине» в Белгороде

4 октября 2023, 13:59
Фото: "Белгород №1"
Рисунки подростков
Подобие граффити появилось на остановке, которую недавно установили. Хулиганы попали на запись видеокамер, пишет «Белгород №1».

Недавно в центре Белгорода обновили остановку «Родина». Однако свежим объект оставался недолго: несколько подростков захотели разрисовать его тэгами.

Тем не менее избежать наказание у ребят вряд ли получится: хулиганство попало на запись камер видеонаблюдения, которые уже успели подключить.

Напомним, что установка нового остановочного павильона на «Родине» со стороны БелГУ началась в июле этого года. Планировалось установить на объекте табло с расписанием автобусов, а также разместить торговый павильон с пекарней, точкой по продаже напитков.

Рисунки подростковРисунки подростков
Рисунки подростковРисунки подростков
Рисунки подростковРисунки подростков
Рисунки подростковРисунки подростков
Рисунки подростков
Фото: "Белгород №1"
Подростки подожгли баллоны с монтажной пеной возле школы в Белгороде
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#Видео#Подростки#Граффити#Новости Белгорода#Хулиганство#Автобусная остановка#Белгород#Александра Склярова
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