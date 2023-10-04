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Published Сегодня, 06:32

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Updated Сегодня, 06:34

Под Белгородом пропала пенсионерка

Под Белгородом пропала не ориентирующаяся в пространстве женщина

4 октября 2023, 06:32
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети
Под Белгородом пропала пенсионерка
77-летняя Галина Капустина пропала в Октябрьском Белгородского района. Её местонахождение неизвестно с 3 октября, сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт».
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В посёлке Октябрьский Белгородского района пропала 77-летняя Галина Капустина (Матющенко). Местонахождение пенсионерки неизвестно со вчерашнего дня, 3 октября.

Рост пропавшей пожилой белгородки — 160 см, телосложение худощавое, волосы каштановые с сединой, а глаза голубые. В день пропажи она была одета в розовую кофту, платье с цветочным орнаментом, фиолетовые носки.

Тех, кому что-либо известно о пропавшей, просят обращаться на горячую линию отряда по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112. Добавим, что пропавшая пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

На днях в Старом Осколе пропал 44-летний Абдибакир Айбашов. Где находится мужчина, неизвестно с 28 сентября. Как сообщалось, у пропавшего тёмно-русые волосы с проседью, короткая стрижка. Телосложение нормальное, рост — 178 см.

Ориентировка на пропавшую пенсионерку Ориентировка на пропавшую пенсионерку
Ориентировка на пропавшую пенсионерку
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети
Мужчина в тёмном свитере пропал в Белгородской области
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Лиза Алерт#Пенсионерка#Белгород#Наталья Корявых#Поиски
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