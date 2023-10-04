Под Белгородом пропала не ориентирующаяся в пространстве женщина

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
В посёлке Октябрьский Белгородского района пропала 77-летняя Галина Капустина (Матющенко). Местонахождение пенсионерки неизвестно со вчерашнего дня, 3 октября.
Рост пропавшей пожилой белгородки — 160 см, телосложение худощавое, волосы каштановые с сединой, а глаза голубые. В день пропажи она была одета в розовую кофту, платье с цветочным орнаментом, фиолетовые носки.
Тех, кому что-либо известно о пропавшей, просят обращаться на горячую линию отряда по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112. Добавим, что пропавшая пенсионерка нуждается в медицинской помощи.
На днях в Старом Осколе пропал 44-летний Абдибакир Айбашов. Где находится мужчина, неизвестно с 28 сентября. Как сообщалось, у пропавшего тёмно-русые волосы с проседью, короткая стрижка. Телосложение нормальное, рост — 178 см.