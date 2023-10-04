Памятник основателю политологии Борису Чичерину открыли в Тамбове

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Юрист и политический эксперт Алексей Пучнин был инициатором идеи с установкой монумента. Он заявил, что Борис Николаевич Чичерин должен быть отмечен в истории России, как выдающийся деятель, зарекомендовавший себя во многих сферах. Его работы до сих пор хранятся в библиотеках наиболее престижных мировых университетов, пишут novostivolgograda.ru.
Известно, что за четверть века до Нильса Бора Чичерин описал сложную структуру атома, а знаменитый русский химик Дмитрий Менделеев рекомендовал его к избранию почетным членом Русского физико-химического общества. Это действительно был уникальный человек, который преуспевал в самых разных сферах.
Чичерин много внимания уделял вопросам обществознания и политологии. Он обосновал необходимость баланса государственной власти и свободы. Он всегда выступал за диалог центральной и периферийных властей. Не исключено, что именно поэтому современники признавали заслуги Чичерина, однако до конца не понимали его. Для либералов он был всё-таки излишне консервативным, в то время как консерваторы считали его слишком либеральным.
Алексей Пучнин выразил благодарность губернатору Тамбовской области Максиму Егорову за помощь в установке монумента. А глава региона напомнил, что Тамбовщина стала родиной многих великих русских людей. Также Егоров назвал символичным то, что памятник открыли именно в День образования Тамбовской области.
По данным издания, сборы средств на памятник Борису Чичерину шли 15 лет. Всё это время обсуждалась и его концепция. И вот памятник торжественно открыт — теперь произведение скульптора Виктора Острикова украшает центр Тамбова.