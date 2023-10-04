Памятник основателю политологии Борису Чичерину открыли в Тамбове

Чичерин много внимания уделял вопросам обществознания и политологии. Он обосновал необходимость баланса государственной власти и свободы. Он всегда выступал за диалог центральной и периферийных властей. Не исключено, что именно поэтому современники признавали заслуги Чичерина, однако до конца не понимали его. Для либералов он был всё-таки излишне консервативным, в то время как консерваторы считали его слишком либеральным.