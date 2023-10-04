«Никогда не мечтал»: сколько белгородцев на самом деле хотели стать учителями?

О карьере в образовании в сознательном возрасте, как правило, мечтали те, кто сейчас работает воспитателями и учителями — 45 и 40% соответственно. Интересно, что 28% ни в детстве, ни в юности не думали о карьере педагога, однако всё равно пришли работать в эту сферу. Таким образом, 3 из 10 учителей даже не задумывались о такой карьере.