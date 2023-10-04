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Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Учитель

«Никогда не мечтал»: сколько белгородцев на самом деле хотели стать учителями?

4 октября 2023, 10:50
Фото: 1MI
Учитель

Каждый третий белгородец хотел работать учителем

3 из 10 опрошенных учителей Белгорода признались, что в детстве и юности не задумывались о работе педагогом. Однако каждый третий белгородец мечтал стать учителем, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Каждый третий белгородец мечтал стать учителем. Как оказалось, 21% горожан мечтали об этом в детстве, 11% задумывались над профессией педагога уже в сознательном возрасте. Профессия учителя ближе оказалась женщинам. Работать в школе хотели 41% женщин и всего 22% мужчин.

О карьере в образовании в сознательном возрасте, как правило, мечтали те, кто сейчас работает воспитателями и учителями — 45 и 40% соответственно. Интересно, что 28% ни в детстве, ни в юности не думали о карьере педагога, однако всё равно пришли работать в эту сферу. Таким образом, 3 из 10 учителей даже не задумывались о такой карьере.

Интересно, что среди специалистов из других сфер, которые ранее задумывались об учительской карьере, 30% менеджеров по персоналу, 26% дизайнеров и 20% маркетологов. Реже учителями в детстве хотели быть аналитики (4%), системные администраторы (7%) и программисты (9%).

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