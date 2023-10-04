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На Стойленском ГОКе наградили лучших дробильщиков

На Стойленском ГОКе наградили лучших дробильщиков

4 октября 2023, 09:11
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди дробильщиков. За звание «Лучший по профессии» боролись 17 сотрудников цеха дробления обогатительной фабрики.

Теоретические знания участников конкурса оценивали с помощью электронного тестирования с вопросами о правилах технической эксплуатации основного оборудования и охраны труда и промышленной безопасности. К практическому этапу конкурса были допущены 10 финалистов.

В финале претенденты на победу выполняли задание по осмотру линии дробления. В течение семи минут им нужно было осмотреть и проверить техническое состояние конвейера, в том числе на соответствие требованиям ОТиПБ.

По итогам обоих этапов победителем конкурса среди дробильщиков признан Александр Калугин. На втором месте — Роман Сигов, на третьем — Иван Капленко.

Победители получили дипломы, корпоративные знаки «Лучший по профессии» и денежные премии в размере 60, 40 и 25 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно.

«Профессиональный коллектив — самый ценный актив компании, залог успешного развития, конкурентоспособности и прогресса. Мы инвестируем в развитие сотрудников, чтобы вместе добиваться высоких результатов. Конкурсы профессионального мастерства дают возможность проверить компетенции, обменяться опытом и научиться новому», — комментирует директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.

До конца года на Стойленском ГОКе определят лучших водителей БелАЗа, слесарей-ремонтников, слесарей по ремонту подвижного состава и контролеров продукции обогащения.

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#Общество#Белгородская область#Охрана труда#Стойленский ГОК#Профессиональное мастерство#Артем Черненко
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