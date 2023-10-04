На Стойленском ГОКе наградили лучших дробильщиков

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Теоретические знания участников конкурса оценивали с помощью электронного тестирования с вопросами о правилах технической эксплуатации основного оборудования и охраны труда и промышленной безопасности. К практическому этапу конкурса были допущены 10 финалистов.
В финале претенденты на победу выполняли задание по осмотру линии дробления. В течение семи минут им нужно было осмотреть и проверить техническое состояние конвейера, в том числе на соответствие требованиям ОТиПБ.
По итогам обоих этапов победителем конкурса среди дробильщиков признан Александр Калугин. На втором месте — Роман Сигов, на третьем — Иван Капленко.
Победители получили дипломы, корпоративные знаки «Лучший по профессии» и денежные премии в размере 60, 40 и 25 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно.
«Профессиональный коллектив — самый ценный актив компании, залог успешного развития, конкурентоспособности и прогресса. Мы инвестируем в развитие сотрудников, чтобы вместе добиваться высоких результатов. Конкурсы профессионального мастерства дают возможность проверить компетенции, обменяться опытом и научиться новому», — комментирует директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.
До конца года на Стойленском ГОКе определят лучших водителей БелАЗа, слесарей-ремонтников, слесарей по ремонту подвижного состава и контролеров продукции обогащения.