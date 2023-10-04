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Демонтаж экрана

На набережной Везёлки в Белгороде демонтировали экран

4 октября 2023, 08:35
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Демонтаж экрана
Рабочие сняли конструкцию, которая стояла рядом с понтонной сценой. Её отправят на хранение в КЦ «Октябрь», сообщили в мэрии Белгорода.

Сегодня, 4 октября, рабочие демонтировали экран, установленный рядом с понтонной сценой на набережной Везёлки.

Специалисты разобрали конструкцию и перевезли на зимнее хранение в КЦ «Октябрь». Где экран установят в следующем году, пока не известно. Планы на будущий год ещё обсуждаются, отметили в мэрии.

Напомним, что мультимедийный экран на набережной в парке Победы устанавливают с 2018 года. Изначально экран размещали для трансляции матчей чемпионата мира по футболу. Затем стали использовать для показа фильмов и праздничных концертов. Ширина экрана составляет девять метров, высота — семь метров.

Демонтаж экрана
Видео: пресс-служба мэрии Белгорода
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