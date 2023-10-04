На набережной Везёлки в Белгороде демонтировали экран

Напомним, что мультимедийный экран на набережной в парке Победы устанавливают с 2018 года. Изначально экран размещали для трансляции матчей чемпионата мира по футболу. Затем стали использовать для показа фильмов и праздничных концертов. Ширина экрана составляет девять метров, высота — семь метров.