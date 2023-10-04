Минудобрения укрепляют стабильность белгородского агропрома

Свыше 50 марок удобрений ФосАгро для многих хозяйств сегодня являются надёжным инструментом для управления урожаем. Грамотный подбор форм, марок, доз и способов внесения удобрений помогает хозяйствам получать стабильный урожай несмотря на неблагоприятные погодные условия, увеличивать прибыль с каждого гектара. Так, например, производственные эксперименты с агрохолдингами Белогорья доказали эффективность систем удобрений ФосАгро на основе APAVIVA NPK(S) 8:20:30(2)+1 Zn и APALIQUA NP 11:37. Они способствовали росту урожайности зерна кукурузы и сахарной свёклы свыше 10% и порядка 50% соответственно. При этом дополнительная прибыль с каждого гектара составила 15 и 65 тыс. рублей.