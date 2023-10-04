Минудобрения укрепляют стабильность белгородского агропрома

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Первая межрегиональная агропромышленная выставка «День Белгородского поля» состоялась в Старооскольском горокруге. Событие организовано министерством сельского хозяйства и продовольствия региона по запросу аграриев и призвано обозначить для АПК Белогорья новые возможности развития. Журналисты Бел.Ру посетили мероприятие и узнали все подробности из первых уст.
В последнее время сельхозпроизводители буквально просили провести подобного рода мероприятие, потому что есть высокая потребность в приобретении новой техники у хозяйств.
Андрей Антоненко, министр сельского хозяйства и продовольствия региона
Тематические рамки мероприятия оказались ещё шире: помимо сельхозтехники были представлены семена перспективных сортов и гибридов, лекарственные препараты для животных, системы защиты растений, новые технологические и технические решения для мониторинга и обследования почв и посевов, хранения и переработки продукции, а также минеральные удобрения, которые признаны одним из фундаментальных факторов урожая.
Очень масштабное мероприятие. Давно мы хотели его провести. Безусловно, были определённые препятствия. Но даже, несмотря на них, мы решили, что мероприятие крайне необходимо сегодня, потому что те риски и те проблемы, которые были в прошлом году, мы с ними успешно справились. Мы развиваемся и не останавливаемся.
Юлия Щедрина, заместитель губернатора Белгородской области
Технологии минерального питания в регионе совершенствуются, аграрии последовательно наращивают объёмы внесения «витаминов плодородия». По оперативным данным регионального минсельхозпрода, в этом году сохраняется тенденция роста объёмов внесения удобрений под озимые. Промежуточные результаты уборки урожая достойные, рост урожайности отмечен на зерновых и зернобобовых культурах, сахарной свекле, сое.
Сферу минерального питания растений на выставке представила компания «ФосАгро-Белгород», традиционный партнёр белгородских аграриев в области технологий управления урожаем и сохранения плодородия почв.
Компания входит в крупнейшую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро»), агрономическая служба которой ежегодно проводит десятки опытов по всей стране в сотрудничестве с ведущими аграрными учёными, технологами, почвоведами. Опыт компании в построении эффективной системы минерального питания с применением удобрений ФосАгро, основанный на такой масштабной научно-практической работе, высоко ценят аграрии Белгородской области. Многие сотрудничают более 20 лет.
Сельское хозяйство интенсивно проходит очередную технологическую трансформацию, это позитивно отражается на показателях производства. Наши разработки и опыт в сфере минерального питания растений высоко востребованы аграриями. Мы расширяем не только ассортимент продукции, но и услуги в сфере агрономического консалтинга, мониторинга почвенного плодородия. Всё вместе это дает синергетический эффект в росте экономической эффективности агробизнеса.
Алексей Шмелев, директор «ФосАгро-Белгород»
Глава КФХ Виктор Алафердов успешно работает с «ФосАгро-Белгород» уже 17 лет: покупает минеральные удобрения, и даже проводит совместные опыты для определения наиболее эффективных в его условиях видов, марок, дозировок и способов внесения минеральных удобрений.
Подбираем удобрения, которые нужны по анализам почвы. Это очень важно — учитывать характеристики почв, и для сохранения плодородия, и для оптимизации расходов. «ФосАгро-Белгород» — надёжный партнёр, помогает нам более рационально использовать ресурсы. И логистика выгодна для нас: центр дистрибуции недалеко находится. Проблем с поставками никогда не было. Если бы не устраивало что-то, не работал бы с ними 17 лет.
Виктор Алафердов, глава КФХ Алафердов В.В.
«ФосАгро-Белгород» развивает три центра дистрибуции в области — в Чернянском, Алексеевском и Ракитянском районах, они обеспечивают прямые поставки «витаминов плодородия» не только по всей территории Белгородской области, но и на территории соседних регионов.
Дополнительные возможности для роста урожаев аграриям Белогорья открывает новый сервис «ФосАгро-Белгород» — агрохимический анализ почв. Его выполняют с помощью современного автоматизированного оборудования для отбора почвенных образцов. После лабораторной диагностики хозяйство получает не только подробные рекомендации с расчётом, какие удобрения в каком количестве вносить, но и карту полей для точного распределения удобрений с учётом разных зон плодородия в пределах поля. Практика показывает, что, работая таким образом, сельхозпредприятия добиваются роста урожайности на 10-25%.
Свыше 50 марок удобрений ФосАгро для многих хозяйств сегодня являются надёжным инструментом для управления урожаем. Грамотный подбор форм, марок, доз и способов внесения удобрений помогает хозяйствам получать стабильный урожай несмотря на неблагоприятные погодные условия, увеличивать прибыль с каждого гектара. Так, например, производственные эксперименты с агрохолдингами Белогорья доказали эффективность систем удобрений ФосАгро на основе APAVIVA NPK(S) 8:20:30(2)+1 Zn и APALIQUA NP 11:37. Они способствовали росту урожайности зерна кукурузы и сахарной свёклы свыше 10% и порядка 50% соответственно. При этом дополнительная прибыль с каждого гектара составила 15 и 65 тыс. рублей.
Как рассказал Бел.Ру председатель колхоза «Советская Родина» из Ровеньского района Владимир Фоменков, он работает с «ФосАгро-Белгород» уже около 10 лет.
В агрономии очень многое зависит от сроков проведения работ. «ФосАгро-Белгород» — фирма серьёзная. Нравится нам своей обязательностью, исполнительностью, уважительным отношением. Вот почему для нас это хороший партнёр. И удобрения забирать удобно, в центре дистрибуции всегда порядок, всё чётко организовано.
Владимир Фоменков, председатель колхоза «Советская Родина»
Глава КФХ из Ивни ИП Александр Щетинин особенно ценит качество удобрений.
Выращиваем сельскохозяйственные культуры: пшеница, ячмень, подсолнечник, кукуруза, соя. Культур много, работать нужно оперативно и без «сюрпризов». Качество минеральных удобрений очень важно: чтобы они были свежие, рассыпчатые. У «ФосАгро-Белгород» с этим проблем нет: качество удобрений прекрасное, и это позитивно отражается на урожаях.
Александр Щетинин, глава КФХИП Щетинин
Своим мнением о многолетней работе с компанией «ФосАгро» поделился и глава фермерского хозяйства из Губкинского горокруга Дмитрий Зенг.
«ФосАгро» — самый крупный российский производитель фосфорных удобрений, поэтому продукт хороший. Мы берём только ГОСТовские удобрения — это залог успеха.
Дмитрий Зенг, глава фермерского хозяйства
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