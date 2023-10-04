Компания из Белгорода охраняет школы и детсады в Запорожской области за 36,9 млн руб

Это три школы в Запорожской области. В сёлах Троицкое и Светлодолинское, а также в пгт Приазовье. Под охраной «Казачьей Сотни» также пять детских садов в Бердянском районе: ДОУ «Родничок», ДОУ «Колосок», ДОУ «Познайка», ДОУ «Рябинка» и ДОУ «Подснежник».