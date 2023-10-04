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Компания из Белгорода охраняет школы и детсады в Запорожской области за 36,9 млн руб

Компания из Белгорода охраняет школы и детсады в Запорожской области за 36,9 млн руб

4 октября 2023, 15:18
Фото: Midjourney
Речь идёт о частной организации «Казачья Сотня». Она охраняет три школы и пять детских садов в Запорожской области. Стоимость контракта — 36,9 млн рублей.

Согласно документам госзакупки, министерство образования и науки Запорожской области заключило контракт с фирмой из Белгорода «Казачья Сотня». Сумма договора — 36,9 млн рублей. За эти средства частная организация должна оказать охранные услуги и осуществить пропускной режим на объектах образования.

Это три школы в Запорожской области. В сёлах Троицкое и Светлодолинское, а также в пгт Приазовье. Под охраной «Казачьей Сотни» также пять детских садов в Бердянском районе: ДОУ «Родничок», ДОУ «Колосок», ДОУ «Познайка», ДОУ «Рябинка» и ДОУ «Подснежник».

Стоимость поста в месяц — 769 тысяч рублей. Часть — это зарплата охранников. На одного в месяц — 170 тысяч рублей на руки, включая все выплаты (командировочные, ночные, выходные). Итого фонд оплаты труда — 340 тысяч рублей. В сумму входит НДФЛ (13%) — 50 804 рубля, страховые взносы и общехозяйственные затраты:

  • содержание управленческого аппарата, в том числе круглосуточной дежурной части ЧОПа;
  • содержание резервной группы охранников;
  • установка технических средств охраны, комплекса экстренного вызова реагирующих сил;
  • закупка технических средств охраны (резиновая палка, наручники, газовый баллончик, ручной металлодетектор);
  • стоимость и содержание служебного оружия и спецсредств;
  • содержание автотранспорта;
  • стоимость и содержание средств радио- и мобильной связи;
  • стоимость и содержание оргтехники и т. д.

В июне 2023 года «Казачья Сотня» заключила с министерством образования и науки Запорожской области ещё три контракта на охрану объектов — на 19,5 млн рублей, 39,7 млн рублей и 29,1 млн рублей соответственно.

Справка. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», организация «Казачья Сотня» работает в Белгороде с 2018 года. Отрасль — деятельность охранных служб, в том числе частных. Руководитель и бенефициар — Сергей Кайдалов. Он же является владельцем. По итогам 2022 года чистая прибыль фирмы составила 6,9 млн рублей.

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#Охрана#Госзакупки#Эксклюзив#Детские сады#Министерство образования и науки#Белгород#Кристина Семенчук#Пропускной режим#Запорожская область#Белгородский бизнес
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