Компания из Белгорода охраняет школы и детсады в Запорожской области за 36,9 млн руб

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Согласно документам госзакупки, министерство образования и науки Запорожской области заключило контракт с фирмой из Белгорода «Казачья Сотня». Сумма договора — 36,9 млн рублей. За эти средства частная организация должна оказать охранные услуги и осуществить пропускной режим на объектах образования.
Это три школы в Запорожской области. В сёлах Троицкое и Светлодолинское, а также в пгт Приазовье. Под охраной «Казачьей Сотни» также пять детских садов в Бердянском районе: ДОУ «Родничок», ДОУ «Колосок», ДОУ «Познайка», ДОУ «Рябинка» и ДОУ «Подснежник».
Стоимость поста в месяц — 769 тысяч рублей. Часть — это зарплата охранников. На одного в месяц — 170 тысяч рублей на руки, включая все выплаты (командировочные, ночные, выходные). Итого фонд оплаты труда — 340 тысяч рублей. В сумму входит НДФЛ (13%) — 50 804 рубля, страховые взносы и общехозяйственные затраты:
В июне 2023 года «Казачья Сотня» заключила с министерством образования и науки Запорожской области ещё три контракта на охрану объектов — на 19,5 млн рублей, 39,7 млн рублей и 29,1 млн рублей соответственно.
Справка. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», организация «Казачья Сотня» работает в Белгороде с 2018 года. Отрасль — деятельность охранных служб, в том числе частных. Руководитель и бенефициар — Сергей Кайдалов. Он же является владельцем. По итогам 2022 года чистая прибыль фирмы составила 6,9 млн рублей.