Глава Союза автомобилистов Белогорья попросит Кадырова решить вопрос с ценой безнзина

Как сообщил журналисту Бел.Ру Леонид Каплий, «Союз автомобилистов Белогорья» хочет добиться разрешения для частников самостоятельно закупать и перерабатывать нефть. С этой целью член совета УМВД планирует направить обращение президенту Владимиру Путину и правительству РФ. В случае, если не помогут там, Каплий рассчитывает на возможную помощь Рамзана Кадырова.