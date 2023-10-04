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Бутылка с нефтью

Глава Союза автомобилистов Белогорья попросит Кадырова решить вопрос с ценой безнзина

4 октября 2023, 13:56
Фото: 1MI
Бутылка с нефтью
Глава «Союза автомобилистов Белогорья» Леонид Каплий сообщил, что готовит предложение президенту и правительству Российской Федерации. Задача — добиться разрешения частникам на закупку и переработку нефти. В случае, если не помогут там, Каплий рассматривает возможность обращения к главе Чечни.

Как сообщил журналисту Бел.Ру Леонид Каплий, «Союз автомобилистов Белогорья» хочет добиться разрешения для частников самостоятельно закупать и перерабатывать нефть. С этой целью член совета УМВД планирует направить обращение президенту Владимиру Путину и правительству РФ. В случае, если не помогут там, Каплий рассчитывает на возможную помощь Рамзана Кадырова.

Разумеется, это будет под контролем государства. Пусть это будет Чеченская республика. Я думаю выйти на её руководителя. Может, ему это будет более интересно: мы знаем, что при предыдущих конфликтах там были «самовары». Там нефть буквально под ногами.
Леонид Каплий

Под «самоварами» Каплий подразумевает небольшие заводы по переработке нефти, которые «в Китае стоят две тысячи долларов». Член совета УМВД пояснил, что в случае получения разрешения союз сможет готовить топливо «хотя бы для себя».

Сейчас у нас монополия государственная, но раз вы не справляетесь с этим — так отдайте нам! Если государство не справляется в текущей ситуации, то мы будем просить, чтобы переработку нефти можно было осуществлять в домашних условиях.
Леонид Каплий

Ранее Леонид Каплий сообщил журналистам, что от жителей региона поступали жалобы на завышенную стоимость бензина у ряда заправок. Глава Союза понадеялся, что это результат общего подорожания по стране, а не жадность отдельных продавцов.

Надеюсь, это не жадность: глава Союза автомобилистов — о ценах на бензин в Белгороде
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#Белгородская область#Владимир Путин#Эксклюзив#Рамзан кадыров#Леонид каплий#Белгород#Чеченская республика#Артем Черненко
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