Глава РЭО Буцаев: Стартовал сбор информации об источниках образования ТКО в регионах

Возглавляющий компанию Денис Буцаев отчитался о разработке специальных шаблонов для загрузки данных, которые помогут оперативно внести сведения в ФГИС УТКО. Теперь регионы должны будут предоставлять общую информацию об источниках образования ТКО. В обязательном порядке такая деятельность начнет проводиться в субъектах РФ с декабря, когда полностью запустят в работу ФГИС УТКО. Внесение сведений в общую базу поможет сделать максимально прозрачной прослеживаемость за ТКО.