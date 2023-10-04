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Глава РЭО Буцаев: Стартовал сбор информации об источниках образования ТКО в регионах

Глава РЭО Буцаев: Стартовал сбор информации об источниках образования ТКО в регионах

4 октября 2023, 18:09
Фото: piqsels.com
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» начнет собирать сведения об источниках образования твердых коммунальных отходов (ТКО) в субъектах РФ в тестовом режиме.

Как сообщает gorod55.ru, такие данные начнут поступать в федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), оператором которой является ППК «РЭО».

Возглавляющий компанию Денис Буцаев отчитался о разработке специальных шаблонов для загрузки данных, которые помогут оперативно внести сведения в ФГИС УТКО. Теперь регионы должны будут предоставлять общую информацию об источниках образования ТКО. В обязательном порядке такая деятельность начнет проводиться в субъектах РФ с декабря, когда полностью запустят в работу ФГИС УТКО. Внесение сведений в общую базу поможет сделать максимально прозрачной прослеживаемость за ТКО.

Российский экологический оператор начнет систематизировать информацию, предоставленную регионами, о категориях потребителей, количестве источников образования отходов, расчетной массе в тоннах, расчетном объеме в кубометрах.

Алексей Буров на правах заместителя гендиректора РЭО по цифровизации отметил, что компания разошлет всем регионам шаблоны, чтобы помочь им максимально адаптироваться к взаимодействию с новой системой. Пока оператор не требует заполнять формы в обязательном порядке, однако все-таки рекомендует регионам провести такую работу, чтобы проверить функциональность системы и адаптироваться к новым предписаниям.

В приказе Министерства природных ресурсов и экологии России No 919 отмечается, что передавать сведения в ФГИС УТКО регионы должны начать с декабря текущего года. За выполнение такой обязанности отвечают региональные операторы и операторы по обращению с отходами, органы исполнительной власти регионов, органы местного самоуправления, Российский экологический оператор.

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