Глава РЭО Буцаев: Стартовал сбор информации об источниках образования ТКО в регионах

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
Как сообщает gorod55.ru, такие данные начнут поступать в федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), оператором которой является ППК «РЭО».
Возглавляющий компанию Денис Буцаев отчитался о разработке специальных шаблонов для загрузки данных, которые помогут оперативно внести сведения в ФГИС УТКО. Теперь регионы должны будут предоставлять общую информацию об источниках образования ТКО. В обязательном порядке такая деятельность начнет проводиться в субъектах РФ с декабря, когда полностью запустят в работу ФГИС УТКО. Внесение сведений в общую базу поможет сделать максимально прозрачной прослеживаемость за ТКО.
Российский экологический оператор начнет систематизировать информацию, предоставленную регионами, о категориях потребителей, количестве источников образования отходов, расчетной массе в тоннах, расчетном объеме в кубометрах.
Алексей Буров на правах заместителя гендиректора РЭО по цифровизации отметил, что компания разошлет всем регионам шаблоны, чтобы помочь им максимально адаптироваться к взаимодействию с новой системой. Пока оператор не требует заполнять формы в обязательном порядке, однако все-таки рекомендует регионам провести такую работу, чтобы проверить функциональность системы и адаптироваться к новым предписаниям.
В приказе Министерства природных ресурсов и экологии России No 919 отмечается, что передавать сведения в ФГИС УТКО регионы должны начать с декабря текущего года. За выполнение такой обязанности отвечают региональные операторы и операторы по обращению с отходами, органы исполнительной власти регионов, органы местного самоуправления, Российский экологический оператор.