ЕР проведет всероссийский конкурс к 30-летию Конституции России

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
По сообщению издания rostovgazeta.ru, конкурс можно пройти на сайте constitution.er.ru и принять в нем участие могут все россияне старше 18 лет.
Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин во время ВКС с региональными отделениями партии отметил, что участникам конкурса предлагается ответить на 10 вопросов, которые касаются основ Конституции. Вопросы выбираются случайным образом системой, поэтому каждый раз они будут разными. Время прохождения теста — 10 минут. Победителями станут граждане, которые правильно ответят на все вопросы за минимальное время, — им вручат ценные призы. При этом каждый участник теста сможет получить электронный сертификат.
В рамках этого конкурса по инициативе партии «Единая Россия» во всех уголках страны готовится проведение свыше 600 мероприятий, посвященных российской Конституции.
По словам Сидякина, среди запланированных мероприятий будут интересные и познавательные викторины, интеллектуальные игры, конкурсы детских рисунков. Также организаторы предусмотрели проведение тематических экскурсий и мероприятий, которые пройдут в штабах общественной поддержки «Единой России». Также подготовлена серия «Разговоров о важном» для старшеклассников, лекций для студентов вузов с участием депутатов, региональных лидеров и юристов. Целью всех этих мероприятий является привлечение внимания к Конституции Российской Федерации, ее содержанию, а также раскрытие того, какие отношения регулирует Конституция, что означает конституционный строй и в какой мере права и свободы граждан защищены.
Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, обратил внимание на просветительское значение проекта к 30-летию Конституции. В ходе подготовки конституционных поправок множество предложений поступило в социальный блок, включая идеи установления минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума, регулярной индексации пенсий и введения обязательного социального страхования. Однако не все граждане в полной мере осведомлены об этих нововведениях. Именно поэтому на региональные отделения «Единой России» ложится важная задача — донести до каждого человека основы нового социального законодательства, чтобы каждый гражданин мог воспользоваться всеми мерами поддержки, предоставленными в нем.
Как пишут на сайте ER.RU, итоговые результаты онлайн-конкурса будут объявлены до 30 ноября, а на декабрь текущего года запланировано награждение победителей.