ЕР проведет всероссийский конкурс к 30-летию Конституции России

По словам Сидякина, среди запланированных мероприятий будут интересные и познавательные викторины, интеллектуальные игры, конкурсы детских рисунков. Также организаторы предусмотрели проведение тематических экскурсий и мероприятий, которые пройдут в штабах общественной поддержки «Единой России». Также подготовлена серия «Разговоров о важном» для старшеклассников, лекций для студентов вузов с участием депутатов, региональных лидеров и юристов. Целью всех этих мероприятий является привлечение внимания к Конституции Российской Федерации, ее содержанию, а также раскрытие того, какие отношения регулирует Конституция, что означает конституционный строй и в какой мере права и свободы граждан защищены.