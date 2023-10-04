«Экскременты остаются на песке, газоне»: белгородцы недовольны выгулом собак на пляже

Интересно, что с площадками для выгула собак в Белгороде ранее произошла неразбериха. Их собирались организовать семь штук, но затем в мэрии сообщили, что их будет пять. Белгородцы удивились. Но, как оказалось, площадок всё-таки будет семь, просто для этого пока нет необходимых средств.