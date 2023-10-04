«Экскременты остаются на песке, газоне»: белгородцы недовольны выгулом собак на пляже

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Белгородцы просят запретить выгул собак на недавно отремонтированном городском пляже «Берега». Некоторые горожане выгуливают своих питомцев на территории пляжа, где люди ходят босиком. Животные же справляют нужду там, где им захочется.
«Экскременты в разнообразной форме остаются в песчаной насыпи и газонной территории городского пляжа, что является источником возможных заболеваний и инфекции», — пишет обратившийся к властям по этому вопросу белгородец.
Мужчина требует запретить выгул и посещение пляжа с собаками и установить соответствующие знаки. По словам горожанина, проблема давняя, но власти не принимают никаких мер. Площадки для выгула, как говорит белгородец, среди собаководов не востребованы.
«О собаках не нужно плохо говорить. Это хозяева на всех навалили многочисленные „кучи дерьма“ своих питомцев», — продолжил мужчина.
Он считает, что необходимо ввести административные штрафы за подобные нарушения. С возмущениями белгородца согласились и другие горожане. По словам одной местной жительницы, она не один раз видела, как питомцы обгаживают как песок, так и лежаки с раздевалками.
Интересно, что с площадками для выгула собак в Белгороде ранее произошла неразбериха. Их собирались организовать семь штук, но затем в мэрии сообщили, что их будет пять. Белгородцы удивились. Но, как оказалось, площадок всё-таки будет семь, просто для этого пока нет необходимых средств.