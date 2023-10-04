Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:51

Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

Собаки

«Экскременты остаются на песке, газоне»: белгородцы недовольны выгулом собак на пляже

4 октября 2023, 07:51
Фото: 1MI
Собаки

Белгородцы просят запретить выгул собак на новом пляже «Берега»

Горожане попросили ввести как запрет, так и штраф за соответствующие нарушения. Они пожаловались на то, что экскременты животных остаются в тех местах, где отдыхают люди.

Белгородцы просят запретить выгул собак на недавно отремонтированном городском пляже «Берега». Некоторые горожане выгуливают своих питомцев на территории пляжа, где люди ходят босиком. Животные же справляют нужду там, где им захочется.

«Экскременты в разнообразной форме остаются в песчаной насыпи и газонной территории городского пляжа, что является источником возможных заболеваний и инфекции», — пишет обратившийся к властям по этому вопросу белгородец.

Мужчина требует запретить выгул и посещение пляжа с собаками и установить соответствующие знаки. По словам горожанина, проблема давняя, но власти не принимают никаких мер. Площадки для выгула, как говорит белгородец, среди собаководов не востребованы.

«О собаках не нужно плохо говорить. Это хозяева на всех навалили многочисленные „кучи дерьма“ своих питомцев», — продолжил мужчина.

Он считает, что необходимо ввести административные штрафы за подобные нарушения. С возмущениями белгородца согласились и другие горожане. По словам одной местной жительницы, она не один раз видела, как питомцы обгаживают как песок, так и лежаки с раздевалками.

Интересно, что с площадками для выгула собак в Белгороде ранее произошла неразбериха. Их собирались организовать семь штук, но затем в мэрии сообщили, что их будет пять. Белгородцы удивились. Но, как оказалось, площадок всё-таки будет семь, просто для этого пока нет необходимых средств.

Семь-пять-семь: белгородцев смутила неразбериха с числом площадок для выгула собак
Узнать подробнее
Читайте также:
«Нам некуда больше водить, рады и этому». Белгородка — о площадках для выгула собакГде в Белгороде расположены площадки для выгула собакВ Белгородском районе появится четыре площадки для выгула собак
#Белгородская область#Новости Белгорода#Жалобы#Собаки#Белгород#Наталья Корявых#Выгул#Пляж "Берега"
Подпишитесь
В гостинице в Белгороде после ночной атаки беспилотников произошла утечка газа
Сегодня, 09:05
Слышно, но не везде: в Белгороде проверили систему оповещения населения
Сегодня, 08:25
«С такой УК зимовать опасно»: у «Первой сервисной компании по жилью» проблемы
Сегодня, 09:21
Спецохрана и защита от террора: о новых условиях в белгородских школах и детсадах
Сегодня, 07:21
Секс-лампа и путеводитель по телу: пикантные объявления для взрослых белгородцев
Сегодня, 06:51