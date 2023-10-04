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Троих пропавших белгородцев нашли

Двое живы, один погиб: волонтёры сообщили результаты поиска пропавших белгородцев

4 октября 2023, 10:15
Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт"
Троих пропавших белгородцев нашли

Троих пропавших белгородцев нашли

В начале октября в регионе искали троих пропавших белгородцев. Двоих нашли живыми, ещё одного — погибшим. Подробности сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт» по Белгородской области.

В Белгородской области в конце сентября и начале октября пропали несколько человек. Стало известно, что троих пропавших жителей нашли.

Так, 26-летнюю Екатерину Попову из Старого Оскола и 77-летнюю Галину Капустину из посёлка Октябрьский нашли живыми.

Третий пропавший — 30-летний Дмитрий Пиливец из хутора Ржавец — найден мёртвым.

Ещё одного мужчину, пропавшего 28 сентября, всё ещё ищут. 44-летний Абдибакир Айбашов пропал в Старом Осколе. Мужчина ростом 178 см, нормального телосложения, с тёмно-русыми с проседью короткими волосами. Предположительно, был одет в тёмный свитер и тёмные штаны.

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#Белгородская область#Старый Оскол#Белгородский район#Лиза Алерт#Гибель#Белгород#Поиск пропавших#Шебекинский горокруг#Александра Склярова#Найден
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