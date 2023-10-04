Двое живы, один погиб: волонтёры сообщили результаты поиска пропавших белгородцев

Ещё одного мужчину, пропавшего 28 сентября, всё ещё ищут. 44-летний Абдибакир Айбашов пропал в Старом Осколе. Мужчина ростом 178 см, нормального телосложения, с тёмно-русыми с проседью короткими волосами. Предположительно, был одет в тёмный свитер и тёмные штаны.