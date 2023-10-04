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Published Сегодня, 09:08

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Updated Сегодня, 09:10

Белгородцам откроют онлайн-доступ к слежению за снегоуборочной техникой зимой

Белгородцам откроют онлайн-доступ к слежению за снегоуборочной техникой зимой

4 октября 2023, 09:08
Фото: 1MI
Поручение дал мэр областного центра Валентин Демидов. Речь идёт о доступе к части информации интерактивной системы МИАС ГИЦ.

На платформе МИАС ГИЦ собрана вся информация, начиная от улично-дорожной сети и заканчивая расположением мусорных контейнеров. К ней подключены структуры, которые следят за порядком в городе — мэрия, Белгорблагоустройство, управы, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и т. д.

Частично доступ к системе хотят предоставить и для белгородцев, чтобы они следили за работой снегоуборочной техники зимой. Поручение проработать вопрос дал мэр областного центра Валентин Демидов.

Чтобы желающие горожане могли подключиться и посмотреть, как работает техника в конкретный день, сколько единиц на улице и когда будет осуществлена расчистка. Понимание, что через два часа будет расчищено, информация, которая будет интересовать горожан.
Валентин Демидов

Напомним, в областном центре текущей зимой станет больше маршрутов по уборке дорог и тротуаров. Для уборки некоторых микрорайонов будут подключены подрядчики.

В Белгороде увеличат число маршрутов по уборке дорог и тротуаров от снега
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#Управляющие компании#Новости Белгорода#Снегоуборочная техника#Маршруты#Белгород#Кристина Семенчук#Улично-дорожная сеть#Горожане
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