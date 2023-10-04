Белгородцам откроют онлайн-доступ к слежению за снегоуборочной техникой зимой

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
На платформе МИАС ГИЦ собрана вся информация, начиная от улично-дорожной сети и заканчивая расположением мусорных контейнеров. К ней подключены структуры, которые следят за порядком в городе — мэрия, Белгорблагоустройство, управы, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и т. д.
Частично доступ к системе хотят предоставить и для белгородцев, чтобы они следили за работой снегоуборочной техники зимой. Поручение проработать вопрос дал мэр областного центра Валентин Демидов.
Чтобы желающие горожане могли подключиться и посмотреть, как работает техника в конкретный день, сколько единиц на улице и когда будет осуществлена расчистка. Понимание, что через два часа будет расчищено, информация, которая будет интересовать горожан.
Валентин Демидов
Напомним, в областном центре текущей зимой станет больше маршрутов по уборке дорог и тротуаров. Для уборки некоторых микрорайонов будут подключены подрядчики.