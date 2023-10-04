Белгородцам откроют онлайн-доступ к слежению за снегоуборочной техникой зимой

На платформе МИАС ГИЦ собрана вся информация, начиная от улично-дорожной сети и заканчивая расположением мусорных контейнеров. К ней подключены структуры, которые следят за порядком в городе — мэрия, Белгорблагоустройство, управы, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и т. д.