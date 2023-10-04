Белгородский митрополит освятил подземный бункерный храм

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Белгородский митрополит Иоанн освятил подземный бункерный храм. В служении участвовали ещё восемь священников. Храм освятили в честь святого князя Александра Невского. Там же прошло крещение бойцов.
Как сообщается, ещё белгородская митрополия передала бронированную машину скорой помощи на передовую. Машина необходима для спасения бойцов и гражданского населения. Там установили оборудование для помощи детям, а также женщинам в родах.
Ранее сообщалось, что мощи Александра Невского в Старый Оскол привезли на бронеавтомобиле. Поклониться православной святыне пришли сотни оскольчан. Мощи князя и ещё одну святыню, Годеновский крест, привозили и в Белгород. 16 сентября в областном центре проводился крестный ход.