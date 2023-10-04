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Published Сегодня, 12:28

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Updated Сегодня, 12:30

Белгородская митрополия освятила бункерный храм и передала бронеавтомобиль

Белгородский митрополит освятил подземный бункерный храм

4 октября 2023, 12:28
Фото: Белгородская и Старооскольская епархия
Белгородская митрополия освятила бункерный храм и передала бронеавтомобиль
Храм освятили в честь князя Александра Невского. Там же совершили крещение бойцов, сообщили в Telegram-канале Белгородской и Старооскольской епархии.

Белгородский митрополит Иоанн освятил подземный бункерный храм. В служении участвовали ещё восемь священников. Храм освятили в честь святого князя Александра Невского. Там же прошло крещение бойцов.

Как сообщается, ещё белгородская митрополия передала бронированную машину скорой помощи на передовую. Машина необходима для спасения бойцов и гражданского населения. Там установили оборудование для помощи детям, а также женщинам в родах.

Ранее сообщалось, что мощи Александра Невского в Старый Оскол привезли на бронеавтомобиле. Поклониться православной святыне пришли сотни оскольчан. Мощи князя и ещё одну святыню, Годеновский крест, привозили и в Белгород. 16 сентября в областном центре проводился крестный ход.

Мощи Александра Невского в Старый Оскол привезли на бронеавтомобиле
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#Белгородская область#Освящение#Религия#Иоанн#Митрополия#Белгород#Наталья Корявых#Бронеавтомобиль#Бункерный храм
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