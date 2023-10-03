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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Последствия обстрелов

За день ВСУ более 70 раз атаковали Белгородскую область

3 октября 2023, 08:03
Фото: 1MI
Последствия обстрелов
За вчерашний день, 2 октября, два района и два горокруга Белгородской области попали под огонь ВСУ. Регион атаковали 71 раз, следует из отчёта губернатора Вячеслава Гладкова.
Сюжет
Обстрел

Пострадавших в результате вчерашних обстрелов региона нет. Разрушения есть в одном селе в Грайворонском горокруге — один из снарядов пробил крышу частного дома.

Белгородский район

Три населённых пункта оказались под огнём ВСУ. В Ерике сбили украинский БПЛА, в сёла Щетиновка и Журавлёвка попали артиллерийские снаряды — пять и три соответственно. Во всех населённых пунктах обошлось без последствий.

Грайворонский округ

Под миномётный обстрел попало село Козинка — установили семь прилётов. Пострадавших нет, однако один из снарядов пробил крышу частного дома. Миномётные снаряды выпустили по окраинам сёл Дроновка и Новостроевка-Вторая — четыре и восемь соответственно. Обошлось без разрушений и жертв.

Краснояружский район

В посёлке Прилесье зафиксировали 37 прилётов, в селе Вязовое — три прилёта. Последствий нет.

Шебекинский округ

По селу Муром ВСУ выпустили один миномётный снаряд, по хутору Марьино — два. Ни в одном из населённых пунктов пострадавших и разрушений нет.

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