За день ВСУ более 70 раз атаковали Белгородскую область

Под миномётный обстрел попало село Козинка — установили семь прилётов. Пострадавших нет, однако один из снарядов пробил крышу частного дома. Миномётные снаряды выпустили по окраинам сёл Дроновка и Новостроевка-Вторая — четыре и восемь соответственно. Обошлось без разрушений и жертв.