За день ВСУ более 70 раз атаковали Белгородскую область

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Пострадавших в результате вчерашних обстрелов региона нет. Разрушения есть в одном селе в Грайворонском горокруге — один из снарядов пробил крышу частного дома.
Три населённых пункта оказались под огнём ВСУ. В Ерике сбили украинский БПЛА, в сёла Щетиновка и Журавлёвка попали артиллерийские снаряды — пять и три соответственно. Во всех населённых пунктах обошлось без последствий.
Под миномётный обстрел попало село Козинка — установили семь прилётов. Пострадавших нет, однако один из снарядов пробил крышу частного дома. Миномётные снаряды выпустили по окраинам сёл Дроновка и Новостроевка-Вторая — четыре и восемь соответственно. Обошлось без разрушений и жертв.
В посёлке Прилесье зафиксировали 37 прилётов, в селе Вязовое — три прилёта. Последствий нет.
По селу Муром ВСУ выпустили один миномётный снаряд, по хутору Марьино — два. Ни в одном из населённых пунктов пострадавших и разрушений нет.