В рамках программы РЭН-2023 состоится более 30 мероприятий

«Российская энергетическая неделя — это крупнейшая международная отраслевая площадка. В этом году страновой состав участников точно отражает новые контуры энергетической карты мира», — подчеркнул советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков. Он также заявил, что в настоящее время особенно актуальной ему кажется возможность слышать новых геоэкономических лидеров. В связи с этим Антон Кобяков добавил, что согласие на участие в форуме ведущих мировых экспертов в энергоотрасли, по его мнению, подтверждает наличие большого интереса к России как одной из крупнейших фигур на мировом энергетическом рынке. Антон Кобяков предположил, что предстоящие участникам РЭН разносторонние дискуссии смогут оказать заметное влияние на развитие международных отношений в целом и энергетической сферы в частности.