В рамках программы РЭН-2023 состоится более 30 мероприятий

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Участникам встречи на полях РЭН, среди которых высокопоставленные лица, делегации из России и других государств, представители крупнейших предприятий энергетической сферы, предстоит обсуждение мировой энергетической информационной повестки. Об этом пишет oilcapital.ru.
Сообщается, что Российская энергетическая неделя пройдет с 11 по 13 октября в ЦВЗ «Манеж» в Москве. Главной темой программы РЭН-2023 станет тезис «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее».
«Российская энергетическая неделя — это крупнейшая международная отраслевая площадка. В этом году страновой состав участников точно отражает новые контуры энергетической карты мира», — подчеркнул советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков. Он также заявил, что в настоящее время особенно актуальной ему кажется возможность слышать новых геоэкономических лидеров. В связи с этим Антон Кобяков добавил, что согласие на участие в форуме ведущих мировых экспертов в энергоотрасли, по его мнению, подтверждает наличие большого интереса к России как одной из крупнейших фигур на мировом энергетическом рынке. Антон Кобяков предположил, что предстоящие участникам РЭН разносторонние дискуссии смогут оказать заметное влияние на развитие международных отношений в целом и энергетической сферы в частности.
В 2023 году в деловую программу РЭН включены более 30 мероприятий, которые поделены на тематические блоки, среди которых «Международная повестка», «Устойчивое развитие и климат», «Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация», «Развитие отраслей ТЭК». Подробная информация о сессиях деловой программы доступна на официальном сайте РЭН.
Международный форум «Российская энергетическая неделя» выступает в роли ведущей международной площадки, созданной для исследования новейших тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие по традиции проходит на самом высоком уровне, собирая руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. В 2022 году в рамках РЭН было проведено более 70 мероприятий с участием более 270 спикеров. Форум стал местом встречи свыше трех тысяч делегатов и представителей СМИ из России и 83 иностранных государств и территорий. Организаторами форума стали Фонд Росконгресс, Министерство энергетики РФ при содействии Правительства Москвы.
Информационный партнер РЭН — медиахолдинг 1MI.