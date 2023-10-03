В Кремле оценили роль в развитии РФ ушедшего белгородского экс-сенатора Рыжкова

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
В Кремле прокомментировали уход из Совета Федерации уже бывшего сенатора от Белгородской области Николая Рыжкова. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, трудно переоценить вклад таких людей в развитие страны. Представитель Кремля заявил, что такими людьми можно только восхищаться и учить детей на их примере.
«Трудно, наверное, переоценить вклад таких людей, как Рыжков, в развитие нашей страны. Сколько всего они сделали для людей, как они тратили свои силы, своё здоровье — это, действительно, люди экстраординарные», — цитирует Пескова РИА «Новости».
94-летнний Николай Рыжков, ранее руководивший Советом министров СССР, объяснил свой уход возрастом. Экс-сенатор отметил, что всему рано или поздно приходит конец.
Добавим, что сложение полномочий бывшего сенатора прокомментировал и губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, Рыжков сделал много хороших и славных дел на благо Белгородской области.
Для белгородцев и миллионов выходцев из Советского Союза Николай Иванович остаётся не только выдающимся государственным деятелем нашей великой страны, но и по праву настоящим нравственным ориентиром нашей эпохи.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Сообщалось, что Николай Рыжков может стать советником председателя Совфеда Валентины Матвиенко. Бывший парламентарий продолжит работу в Совете Федерации, однако уже не в качестве сенатора.