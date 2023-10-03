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Николай Рыжков

В Кремле оценили роль в развитии РФ ушедшего белгородского экс-сенатора Рыжкова

3 октября 2023, 13:15
Фото: пресс-служба Совфеда
Николай Рыжков

Губернатор Гладков прокомментировал уход Рыжкова с поста сенатора Совфеда

Накануне стало известно об уходе Николая Рыжкова из Совета Федерации. В Кремле считают, что трудно переоценить вклад таких людей в развитие страны. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Комментарием по теме поделился и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Кремле прокомментировали уход из Совета Федерации уже бывшего сенатора от Белгородской области Николая Рыжкова. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, трудно переоценить вклад таких людей в развитие страны. Представитель Кремля заявил, что такими людьми можно только восхищаться и учить детей на их примере.

«Трудно, наверное, переоценить вклад таких людей, как Рыжков, в развитие нашей страны. Сколько всего они сделали для людей, как они тратили свои силы, своё здоровье — это, действительно, люди экстраординарные», — цитирует Пескова РИА «Новости».

94-летнний Николай Рыжков, ранее руководивший Советом министров СССР, объяснил свой уход возрастом. Экс-сенатор отметил, что всему рано или поздно приходит конец.

Добавим, что сложение полномочий бывшего сенатора прокомментировал и губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, Рыжков сделал много хороших и славных дел на благо Белгородской области.

Для белгородцев и миллионов выходцев из Советского Союза Николай Иванович остаётся не только выдающимся государственным деятелем нашей великой страны, но и по праву настоящим нравственным ориентиром нашей эпохи.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Сообщалось, что Николай Рыжков может стать советником председателя Совфеда Валентины Матвиенко. Бывший парламентарий продолжит работу в Совете Федерации, однако уже не в качестве сенатора.

Стало известно, где продолжит работу экс-сенатор от Белгородской области Рыжков
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