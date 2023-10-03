В Кремле оценили роль в развитии РФ ушедшего белгородского экс-сенатора Рыжкова

В Кремле прокомментировали уход из Совета Федерации уже бывшего сенатора от Белгородской области Николая Рыжкова. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, трудно переоценить вклад таких людей в развитие страны. Представитель Кремля заявил, что такими людьми можно только восхищаться и учить детей на их примере.