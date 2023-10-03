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Капремонт домов в Белгородской области

В Белгородской области до конца года отремонтируют 214 многоэтажек

3 октября 2023, 13:54
Фото: 1MI
Капремонт домов в Белгородской области
С начала 2023 года в регионе в рамках реализации адресной программы капитально отремонтировали 64 МКД. В 33 домах жители уже приняли работы по итогам общественных слушаний. Подробности сообщили в региональном правительстве.

До конца 2023 года в Белгородской области должны капитально отремонтировать 214 многоэтажек. С начала года в рамках реализации адресной программы капитально в регионе отремонтировали 64 многоквартирных дома (МКД). 33 из них уже приняли собственники по итогам общественных слушаний.

Ремонт 26 домов завершили в Белгороде. Ещё по восемь объектов сдали в Старом Осколе, Губкинском и Шебекинском горокругах, четыре МКД обновили в Корочанском районе, в Ивне, Ракитном и Чернянке — по два, по одному — в Алексеевке, Вейделевке, Ровеньках и Белгородском районе.

Как сообщается, полностью программу капремонта 2023 года завершили в Вейделевском, Чернянском и Ивнянском районах. В первой половине октября проведут приёмки 17 домов в Белгороде и нескольких районах.

Из 214 домов, которые должны отремонтировать, девять — это бывшие общежития. Объекты обновляют за счёт областного бюджета.

В Белгородской области капитально отремонтировали 44 многоквартирных дома
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