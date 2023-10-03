В Белгородской области до конца года отремонтируют 214 многоэтажек

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
До конца 2023 года в Белгородской области должны капитально отремонтировать 214 многоэтажек. С начала года в рамках реализации адресной программы капитально в регионе отремонтировали 64 многоквартирных дома (МКД). 33 из них уже приняли собственники по итогам общественных слушаний.
Ремонт 26 домов завершили в Белгороде. Ещё по восемь объектов сдали в Старом Осколе, Губкинском и Шебекинском горокругах, четыре МКД обновили в Корочанском районе, в Ивне, Ракитном и Чернянке — по два, по одному — в Алексеевке, Вейделевке, Ровеньках и Белгородском районе.
Как сообщается, полностью программу капремонта 2023 года завершили в Вейделевском, Чернянском и Ивнянском районах. В первой половине октября проведут приёмки 17 домов в Белгороде и нескольких районах.
Из 214 домов, которые должны отремонтировать, девять — это бывшие общежития. Объекты обновляют за счёт областного бюджета.