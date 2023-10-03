В Белгородской области до конца года отремонтируют 214 многоэтажек

Ремонт 26 домов завершили в Белгороде. Ещё по восемь объектов сдали в Старом Осколе, Губкинском и Шебекинском горокругах, четыре МКД обновили в Корочанском районе, в Ивне, Ракитном и Чернянке — по два, по одному — в Алексеевке, Вейделевке, Ровеньках и Белгородском районе.