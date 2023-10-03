В Белгороде за 3 млн рублей проверят состояние мостов

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Оба моста достаточно старые: первый — по ул. Михайловское шоссе — был построен в 1974 году, а мост через Везелку — в 1989-м.
По данным сайта госзакупок, исполнитель, который займётся техническим обследованием мостов, должен будет выполнить работы до 22 декабря 2023 года. Мосты проверят на техническое состояние, грузоподъёмность и оценят безопасность дальнейшей эксплуатации.
Работы по обследованию мостовых сооружений относятся к категории опасных, заплатят за них почти 3,3 млн рублей.
Ранее стало известно, у моста через Северский Донец отремонтируют пандусы и подходы. На работы выделили почти 2 миллиона рублей.
А в 2024 году запланирован капремонт дороги по проспекту Ватутина, который включает в себя мост через Везёлку. Сейчас там пока выполнили только ямочный ремонт по жалобам жителей.