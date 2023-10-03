Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Мост

В Белгороде за 3 млн рублей проверят состояние мостов

3 октября 2023, 14:30
Фото: Кирилл Козлов / 1MI
Мост
Речь идёт о мостах через реку Северский Донец по ул. Михайловское шоссе и через Везелку по ул. Николая Чумичова. Проверят также несколько путепроводов через ж/д пути в городе.

Оба моста достаточно старые: первый — по ул. Михайловское шоссе — был построен в 1974 году, а мост через Везелку — в 1989-м.

По данным сайта госзакупок, исполнитель, который займётся техническим обследованием мостов, должен будет выполнить работы до 22 декабря 2023 года. Мосты проверят на техническое состояние, грузоподъёмность и оценят безопасность дальнейшей эксплуатации.

Работы по обследованию мостовых сооружений относятся к категории опасных, заплатят за них почти 3,3 млн рублей.

Ранее стало известно, у моста через Северский Донец отремонтируют пандусы и подходы. На работы выделили почти 2 миллиона рублей.

А в 2024 году запланирован капремонт дороги по проспекту Ватутина, который включает в себя мост через Везёлку. Сейчас там пока выполнили только ямочный ремонт по жалобам жителей.

В Белгороде построят новый мост
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков сообщил о начале капремонта восьми мостов в Белгородской областиМост через Везёлку в центре Белгорода получил названиеСтало известно, кто займётся ремонтом моста через Нежеголь в Шебекинском горокруге
#Ремонт#Новости Белгорода#Белгород#Мосты#Екатерина Никулина#Путепроводы
Подпишитесь
«Это рулетка»: Белгородский эксперт рассказал о льготной ипотеке в текущем году
Сегодня, 14:14
Система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
Сегодня, 14:07
Притормози, притормози: белгородскую военную часть «захватили» иногородние таксисты
Сегодня, 07:13
Банкротство «Белзнака» и иск к Яковлевскому ГОКу за сбросы: арбитраж сентября
Сегодня, 14:13
Небольшой конфуз: мэрия Белгорода пообещала выехать на отлов снарядов в Шебекино
Сегодня, 14:25
Стало известно, где продолжит работу экс-сенатор от Белгородской области Рыжков
Сегодня, 11:11