Сколько денег потратят белгородцы на подарки в День учителя?

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Стало известно, какую в среднем сумму потратят белгородцы на подарки классным руководителям ко Дню учителя. В областном центре эта сумма составила 2200 рублей. И это ниже, чем по стране в целом.
В среднем в России родители потратят на подарки 3200 рублей. Это на 200 рублей больше, чем год назад. Дороже выйдет в Москве и Санкт-Петербурге — 3700 и 3300 рублей соответственно.
Дарят родители, как правило, букеты цветов. Однако ещё в качестве подарков популярны чайные или кофейные наборы, конфеты, сертификаты.
Ранее сообщалось, что в Валуйском горокруге школа собирает с родителей деньги на туалетную бумагу и воду. На ситуацию местным властям пожаловалась жительница округа. Глава муниципалитета Алексей Дыбов пообещал разобраться в ситуации и напомнил, что деньги на покупку таких вещей выделяются из бюджета.