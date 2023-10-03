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Published Сегодня, 09:47

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Белгородцы потратят на подарки в День учителя 2200 рублей

Сколько денег потратят белгородцы на подарки в День учителя?

3 октября 2023, 09:47
Фото: 1MI
Белгородцы потратят на подарки в День учителя 2200 рублей

На подарки классному руководителю белгородцы потратят около 2,2 тыс. рублей

2200 рублей — именно в эту сумму в среднем обойдётся покупка подарка для поздравления классного руководителя с Днём учителя. Большую сумму придётся собирать родителям школьников в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает сервис SuperJob.

Стало известно, какую в среднем сумму потратят белгородцы на подарки классным руководителям ко Дню учителя. В областном центре эта сумма составила 2200 рублей. И это ниже, чем по стране в целом.

В среднем в России родители потратят на подарки 3200 рублей. Это на 200 рублей больше, чем год назад. Дороже выйдет в Москве и Санкт-Петербурге — 3700 и 3300 рублей соответственно.

Дарят родители, как правило, букеты цветов. Однако ещё в качестве подарков популярны чайные или кофейные наборы, конфеты, сертификаты.

Ранее сообщалось, что в Валуйском горокруге школа собирает с родителей деньги на туалетную бумагу и воду. На ситуацию местным властям пожаловалась жительница округа. Глава муниципалитета Алексей Дыбов пообещал разобраться в ситуации и напомнил, что деньги на покупку таких вещей выделяются из бюджета.

Валуйская школа собирает с родителей деньги на туалетную бумагу и воду
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#Белгородская область#Подарки#Москва#Праздник#Школы#Санкт-петербург#День учителя#Белгород#Наталья Корявых
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