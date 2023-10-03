Рыжков может остаться в Совфеде, а в «несуществующем» Шебекино отловят снаряды

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Арбитражный суд Белгородской области посчитал, что обстрел не является боевым действием, поэтому обязал страховую компанию выплатить сельхозпредприятию в Политотдельском компенсацию почти в 4 млн рублей за нанесённый при атаке ВСУ ущерб.
Страховщик ссылался на статью Гражданского кодекса, согласно которой он не несёт ответственность за нанесённый имуществу ущерб при военных действиях. Однако суд не встал на сторону страховщика и признал обстрел небоевыми действиями. Поэтому отказаться от выплаты оказалось невозможно.
Интересно, что на момент подачи иска пострадавшие склады сельхозпредприятия уже восстановили.
Полномочия Николая Рыжкова как сенатора Совфеда от Белгородской области досрочно прекращены с 25 сентября. 94-летний политик связал свой уход с возрастом: «Я посмотрел свой паспорт и сказал „хватит“».
Политик и дальше продолжит работать в Совете Федерации, однако теперь не в статусе сенатора. Вероятно, Рыжков может стать советником председателя Совфеда Валентины Матвиенко.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не остался равнодушен к уходу политика. По его словам, Рыжков сделал много хороших дел на благо региона. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил большую роль Рыжкова.
Напомним, что Николай Рыжков с 2003 года занимал пост сенатора от Белгородской области в Совфеде. В 2021 году он вошёл в число самых безынициативных сенаторов, но в то же время в рейтинге влиятельных белгородцев занял 41-е место.
Сегодня особую роль в повестке дня занял город Шебекино. Случилось это по нескольким причинам.
Первой стал отлов снарядов в Шебекино, которым пообещала заняться мэрия Белгорода. Необычный ответ администрация областного центра оставила в комментариях, где обсуждали обстрел приграничного города.
Одна из жительниц задала главе округа Владимиру Жданову вопрос: «А снаряды вы руками ловите?» Но вместо главы на вопрос решили ответить в администрации Белгорода: там сообщили, что специалисты по отлову выедут до 5 октября этого года.
Администрация свой ответ вскоре удалила, однако повеселить жителей успела.
А нейросеть тем временем отказывается что-либо говорить о Шебекино, как будто его не существует. На вопросы о приграничном городе не стал отвечать один из проектов по GPT, в то время как о других населённых пунктах нейросеть давала развёрнутые комментарии.