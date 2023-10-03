ПВО сбила несколько воздушных целей в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Сегодня, 3 октября, над хутором Масычево в Грайворонском городском округе сработала система ПВО: сбито несколько воздушных целей.
По предварительной информации от губернатора, обошлось без пострадавших и разрушений.
В настоящий момент оперативные службы работают на месте происшествия и уточняют информацию о последствиях на земле.
Напомним, что этим утром ВСУ атаковали Шебекино: часть снарядов попала на территорию промышленной зоны. Зафиксированы ли какие-либо разрушения, неизвестно. Жертв в результате атаки нет.
Вчера, 2 октября, около 09:00 система ПВО уничтожила беспилотник самолётного типа. ВСУ также атаковали село Козинка в Грайворонском округе: раненых нет, но снаряд пробил крышу частного дома.