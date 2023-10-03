Последствия атаки ВСУ: в белгородском приграничье пострадали 12 домов

По предварительной информации губернатора, никто из мирных жителей не пострадал. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, а подомовой обход продолжат завтра утром, 4 октября.



Согласно Минобороны РФ, над Белгородской областью уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня и беспилотник самолётного типа. Видимо, это и были те самые три воздушные цели, которые сбила ПВО в Грайворонском округе.