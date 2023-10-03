Последствия атаки ВСУ: в белгородском приграничье пострадали 12 домов

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
Modified Сегодня, 18:44
Updated Сегодня, 18:44
После громких звуков в Грайворонском округе стали известны первые последствия. Над муниципалитетом сбили три воздушные цели. И, несмотря на успешную работу системы ПВО, обломки во время падения посекли крыши, заборы и хозпостройки в 12 частных домовладениях.
По предварительной информации губернатора, никто из мирных жителей не пострадал. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, а подомовой обход продолжат завтра утром, 4 октября.
Согласно Минобороны РФ, над Белгородской областью уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня и беспилотник самолётного типа. Видимо, это и были те самые три воздушные цели, которые сбила ПВО в Грайворонском округе.
Напомним, ранее 3 октября уже над Белгородской областью успели сбить ещё два дрона и три снаряда РСЗО.