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Последствия атаки ВСУ: в белгородском приграничье пострадали 12 домов

Последствия атаки ВСУ: в белгородском приграничье пострадали 12 домов

3 октября 2023, 18:31
Фото: Bel.ru
Вечером 3 октября со стороны Украины атаковали Грайворонский округ. Предварительно известно о повреждениях от обломков в 12 частных домовладениях.

После громких звуков в Грайворонском округе стали известны первые последствия. Над муниципалитетом сбили три воздушные цели. И, несмотря на успешную работу системы ПВО, обломки во время падения посекли крыши, заборы и хозпостройки в 12 частных домовладениях.

По предварительной информации губернатора, никто из мирных жителей не пострадал. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, а подомовой обход продолжат завтра утром, 4 октября.

Согласно Минобороны РФ, над Белгородской областью уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня и беспилотник самолётного типа. Видимо, это и были те самые три воздушные цели, которые сбила ПВО в Грайворонском округе.

Напомним, ранее 3 октября уже над Белгородской областью успели сбить ещё два дрона и три снаряда РСЗО.

Два дрона и три снаряда РСЗО: что сбили сегодня над Белгородской областью
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#Происшествия#Беспилотник#Белгород#Грайворонский горокруг#Приграничье#Разрушения#Система ПВО#РСЗО#Милена Фишер
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