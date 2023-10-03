Посаженный в год отмены крепостного права дуб не пережил прорывных решений чиновников

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Старинный дуб, расположенный на бульваре Победы в Орловской области, раскололся пополам. Произошло это на месте разлома, который два года назад залатали монтажной пеной. До этого на протяжении 20 лет в стволе находилась пробка из бетона.
Залатать место разлома монтажной пеной придумали в мэрии Орла. Чиновники посчитали, что это позволит дереву восстановиться. Но с мнением мэрии не согласились специалисты Россельхознадзора, которые убеждены, что дерево нужно было залатать природными материалами.
На сегодняшний день дерево ещё не признали полностью погибшим, однако оно повреждено на 40%. На место выехала оценочная комиссия, член которой заявил, что часть дерева упала из-за ветра.
Дальнейшая судьба разломанного дуба пока не известна. Его либо полностью срубят, либо «произведут опиловку и заделают разлом».