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Posted Сегодня, 14:54

Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Разломанный дуб

Посаженный в год отмены крепостного права дуб не пережил прорывных решений чиновников

3 октября 2023, 14:54
Фото: "Орелtimes"
Разломанный дуб

160-летний дуб в Орле раскололся на месте раны, залатанной монтажной пеной

В оценочной комиссии заявили, что часть дерева могла упасть из-за ветра, однако ветер в тот день был слабым. До раскола дереву залатали рану монтажной пеной, с которой дуб простоял два года, сообщили журналисты «Орелtimes».

Старинный дуб, расположенный на бульваре Победы в Орловской области, раскололся пополам. Произошло это на месте разлома, который два года назад залатали монтажной пеной. До этого на протяжении 20 лет в стволе находилась пробка из бетона.

Залатать место разлома монтажной пеной придумали в мэрии Орла. Чиновники посчитали, что это позволит дереву восстановиться. Но с мнением мэрии не согласились специалисты Россельхознадзора, которые убеждены, что дерево нужно было залатать природными материалами.

На сегодняшний день дерево ещё не признали полностью погибшим, однако оно повреждено на 40%. На место выехала оценочная комиссия, член которой заявил, что часть дерева упала из-за ветра.

Дальнейшая судьба разломанного дуба пока не известна. Его либо полностью срубят, либо «произведут опиловку и заделают разлом».

Разломанный дубРазломанный дуб
Разломанный дубРазломанный дуб
Разломанный дуб
Фото: "Орелtimes"
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#Общество#Инновации#Черноземье#Дуб#Орловская область#Белгород#Александра Склярова#Крепостное право
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