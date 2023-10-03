Непотушенная сигарета привела к гибели белгородца

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Белгородец в селе Комаревцево Чернянского района погиб при пожаре в доме. Причиной смерти мужчины 1962 года рождения, вероятно, стала непотушенная сигарета. В МЧС пояснили, что, по предварительной версии, к пожару могла привести неосторожность при курении.
Всего на территории региона накануне произошло восемь пожаров. В частности, спасатели дважды выезжали на ликвидацию возгораний сухой травы и мусора. Ещё в Белгородской области нашли снаряд времён Великой Отечественной войны. Его уничтожили взрывотехники.
Ранее сообщалось, что в Белгороде эвакуировали людей из многоэтажки из-за пожара. Происшествие случилось в одном из домов на улице Королёва. Загорелась квартира на девятом этаже МКД. Никто не пострадал.
25 сентября в Старом Осколе также загорелась квартира. Из-за пожара из многоквартирного дома эвакуировали более 100 человек.