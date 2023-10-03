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Пожар

Непотушенная сигарета привела к гибели белгородца

3 октября 2023, 10:19
Фото: 1MI
Пожар
В селе в Чернянском районе загорелся жилой дом, там погиб мужчина. Предположительно, пожар произошёл из-за неосторожности при курении. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Сюжет
МЧС

Белгородец в селе Комаревцево Чернянского района погиб при пожаре в доме. Причиной смерти мужчины 1962 года рождения, вероятно, стала непотушенная сигарета. В МЧС пояснили, что, по предварительной версии, к пожару могла привести неосторожность при курении.

Всего на территории региона накануне произошло восемь пожаров. В частности, спасатели дважды выезжали на ликвидацию возгораний сухой травы и мусора. Ещё в Белгородской области нашли снаряд времён Великой Отечественной войны. Его уничтожили взрывотехники.

Ранее сообщалось, что в Белгороде эвакуировали людей из многоэтажки из-за пожара. Происшествие случилось в одном из домов на улице Королёва. Загорелась квартира на девятом этаже МКД. Никто не пострадал.

25 сентября в Старом Осколе также загорелась квартира. Из-за пожара из многоквартирного дома эвакуировали более 100 человек.

В Белгороде эвакуировали людей из многоэтажки из-за пожара: видео
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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#МЧС#Пожар#Возгорание#Чернянский район#Белгород#Наталья Корявых#Погибший#Сигарета
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