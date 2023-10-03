Непотушенная сигарета привела к гибели белгородца

Белгородец в селе Комаревцево Чернянского района погиб при пожаре в доме. Причиной смерти мужчины 1962 года рождения, вероятно, стала непотушенная сигарета. В МЧС пояснили, что, по предварительной версии, к пожару могла привести неосторожность при курении.