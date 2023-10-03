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Published Сегодня, 14:25

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Updated Сегодня, 14:27

Мэрия Белгорода пообещала выехать на отлов снарядов Шебекино

Небольшой конфуз: мэрия Белгорода пообещала выехать на отлов снарядов в Шебекино

3 октября 2023, 14:25
Фото: 1MI
Мэрия Белгорода пообещала выехать на отлов снарядов Шебекино

Мэрия Белгорода ответила шебекинцам и пообещала выехать на отлов снарядов

В администрации пообещали 5 октября выехать на отлов. Вероятно, речь шла о бездомных собаках. Однако ответ мэрии появился в ветке комментариев, посвящённых обстрелу приграничного Шебекино, заметило издание Go31. Вскоре сообщение от городских властей удалили.

Мэрия Белгорода пообещала приехать в Шебекино на отлов 5 октября. Вероятно, речь шла о бездомных собаках, но сообщение от администрации по каким-то причинам появилось в ветке комментариев об обстреле приграничного города.

После утренней атаки ВСУ житель города обратился к властям и сообщил, что людей из ПВР вернули в Шебекино, хотя там всё ещё небезопасно. В ответ глава округа Владимир Жданов заявил, что о безопасности шебекинцев заботятся военные и спецслужбы.

Однако от другой местной жительницы последовал вопрос о снарядах: «А снаряды вы руками ловите?» После этого к шебекинским коллегам присоединилась мэрия Белгорода.

«Специалисты по отлову выедут до 5 октября 2023 года», — ответила администрация областного центра.

На момент публикации заметки этот комментарий уже удалили. У шебекинцев ответ тем не менее успел вызвать недоумение.

«А что вы собираетесь ловить? Они прибегают не всегда и убегают, неизвестно куда», — пишет местная жительница.

К ней присоединилась ещё одна женщина: «Специалисты по отлову снарядов руками? Вы б хоть читали, на что отвечаете».

Ответ мэрии Белгорода на жалобы шебекинцевОтвет мэрии Белгорода на жалобы шебекинцев
После огласки ответ удалили, но у шебекинцев остались вопросы После огласки ответ удалили, но у шебекинцев остались вопросы
Ответ мэрии Белгорода на жалобы шебекинцев
Фото: Go31.ru
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