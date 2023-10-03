Небольшой конфуз: мэрия Белгорода пообещала выехать на отлов снарядов в Шебекино

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Мэрия Белгорода пообещала приехать в Шебекино на отлов 5 октября. Вероятно, речь шла о бездомных собаках, но сообщение от администрации по каким-то причинам появилось в ветке комментариев об обстреле приграничного города.
После утренней атаки ВСУ житель города обратился к властям и сообщил, что людей из ПВР вернули в Шебекино, хотя там всё ещё небезопасно. В ответ глава округа Владимир Жданов заявил, что о безопасности шебекинцев заботятся военные и спецслужбы.
Однако от другой местной жительницы последовал вопрос о снарядах: «А снаряды вы руками ловите?» После этого к шебекинским коллегам присоединилась мэрия Белгорода.
«Специалисты по отлову выедут до 5 октября 2023 года», — ответила администрация областного центра.
На момент публикации заметки этот комментарий уже удалили. У шебекинцев ответ тем не менее успел вызвать недоумение.
«А что вы собираетесь ловить? Они прибегают не всегда и убегают, неизвестно куда», — пишет местная жительница.
К ней присоединилась ещё одна женщина: «Специалисты по отлову снарядов руками? Вы б хоть читали, на что отвечаете».