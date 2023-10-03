Небольшой конфуз: мэрия Белгорода пообещала выехать на отлов снарядов в Шебекино

После утренней атаки ВСУ житель города обратился к властям и сообщил, что людей из ПВР вернули в Шебекино, хотя там всё ещё небезопасно. В ответ глава округа Владимир Жданов заявил, что о безопасности шебекинцев заботятся военные и спецслужбы.