Мужчина в тёмном свитере пропал в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
В Старом Осколе с 28 сентября не могут найти 44-летнего Абдибакира Айбашова. Мужчина нормального телосложения, рост — 178 см. У пропавшего тёмно-русые волосы с проседью, короткая стрижка.
В день исчезновения мог быть одет в тёмный свитер и тёмные штаны.
Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.
Напомним, что с конца сентября не могут найти двоих белгородцев. 30-летний Дмитрий Пиливец из хутора Ржавец Шебекинского округа не выходит на связь с 24 сентября, а 26-летнюю Екатерину Попову из Старого Оскола последний раз видели 27 сентября.