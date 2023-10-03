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Published Сегодня, 11:49

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Updated Сегодня, 11:51

В Старом Осколе пропал мужчина

Мужчина в тёмном свитере пропал в Белгородской области

3 октября 2023, 11:49
Фото: ЛизаАлерт
В Старом Осколе пропал мужчина
Абдибакира Айбашова последний раз видели в Старом Осколе 28 сентября. С тех пор его местонахождение неизвестно. Информацию о пропавшем мужчине разместили на страницах поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

В Старом Осколе с 28 сентября не могут найти 44-летнего Абдибакира Айбашова. Мужчина нормального телосложения, рост — 178 см. У пропавшего тёмно-русые волосы с проседью, короткая стрижка.

В день исчезновения мог быть одет в тёмный свитер и тёмные штаны.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.

Напомним, что с конца сентября не могут найти двоих белгородцев. 30-летний Дмитрий Пиливец из хутора Ржавец Шебекинского округа не выходит на связь с 24 сентября, а 26-летнюю Екатерину Попову из Старого Оскола последний раз видели 27 сентября.

Пропавший мужчинаПропавший мужчина
Пропавший мужчина
Фото: ЛизаАлерт
С конца сентября в Белгородской области не могут найти мужчину и женщину
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#Белгородская область#Старый Оскол#Лиза Алерт#Новости Старого Оскола#Поиск#Белгород#Пропал человек#Александра Склярова
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