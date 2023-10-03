Мужчина в тёмном свитере пропал в Белгородской области

Напомним, что с конца сентября не могут найти двоих белгородцев. 30-летний Дмитрий Пиливец из хутора Ржавец Шебекинского округа не выходит на связь с 24 сентября, а 26-летнюю Екатерину Попову из Старого Оскола последний раз видели 27 сентября.