Минобр назвал семь лучших белгородских школ по подготовке учеников к олимпиадам

Семь белгородских школ попали в число лучших за подготовку олимпиадников

Благодарность вручил Российский совет олимпиад школьников за победы учеников в тех соревнованиях, которые входят в перечень Министерства науки и высшего образования РФ на 2022/2023 учебный год. Список получивших благодарность школ опубликовало региональное министерство образования.