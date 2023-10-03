Минобр назвал семь лучших белгородских школ по подготовке учеников к олимпиадам

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 07:48
Российский совет олимпиад школьников вручил нескольким белгородским учреждениям образования благодарность за успешную подготовку учеников к олимпиадам. Чаще всего победителями и призёрами олимпиад становились ученики семи школ региона. В их число вошли:
В министерстве образования Белгородской области поблагодарили сотрудников школ за успешное выявление и развитие способностей и талантов учеников, а также поздравили педагогические коллективы и пожелали дальнейших успехов в работе.
Ранее стали известны лучшие школы Белгородской области по версии рейтингового агентства RAEX. В топ-10 вошли в том числе указанные выше юношеский лицей-интернат, Шуховский лицей, гимназия № 3, лицей № 9. Последний также попал в топ-200 лучших школ РФ.