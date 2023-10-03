Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

Белгородские школы похвалили за подготовку олимпиадников

Минобр назвал семь лучших белгородских школ по подготовке учеников к олимпиадам

3 октября 2023, 07:46
Фото: 1MI
Белгородские школы похвалили за подготовку олимпиадников

Семь белгородских школ попали в число лучших за подготовку олимпиадников

Благодарность вручил Российский совет олимпиад школьников за победы учеников в тех соревнованиях, которые входят в перечень Министерства науки и высшего образования РФ на 2022/2023 учебный год. Список получивших благодарность школ опубликовало региональное министерство образования.

Российский совет олимпиад школьников вручил нескольким белгородским учреждениям образования благодарность за успешную подготовку учеников к олимпиадам. Чаще всего победителями и призёрами олимпиад становились ученики семи школ региона. В их число вошли:

  • Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат;
  • лицей № 3 имени С. П. Угаровой Старооскольского городского округа;
  • средняя политехническая школа № 33 Старого Оскола;
  • гимназия № 3 Белгорода;
  • «Алгоритм Успеха»;
  • Шуховский лицей;
  • лицей № 9 Белгорода.

В министерстве образования Белгородской области поблагодарили сотрудников школ за успешное выявление и развитие способностей и талантов учеников, а также поздравили педагогические коллективы и пожелали дальнейших успехов в работе.

Ранее стали известны лучшие школы Белгородской области по версии рейтингового агентства RAEX. В топ-10 вошли в том числе указанные выше юношеский лицей-интернат, Шуховский лицей, гимназия № 3, лицей № 9. Последний также попал в топ-200 лучших школ РФ.

Школьную олимпиаду из Белгорода планируют перенести в другой город
Узнать подробнее
Читайте также:
«Вы не имеете права здесь находиться». Учеников лицея в Белгороде выгоняют на улицу?Ученик на дистанте не всегда хуже: упал ли в Белгородской области уровень образованияУчеников из российского приграничья могут увезти на экзамены в безопасные регионы
#Белгородская область#Старый Оскол#Образование#Белгород#Благодарность#Победители олимпиад#Лучшие школы#Александра Склярова
Подпишитесь
Стало известно, где продолжит работу экс-сенатор от Белгородской области Рыжков
Сегодня, 11:11
Два дрона и три снаряда РСЗО: что сбили сегодня над Белгородской областью
Сегодня, 09:33
Притормози, притормози: белгородскую военную часть «захватили» иногородние таксисты
Сегодня, 07:13
Город, которого нет: нейросети не готовы говорить о белгородском Шебекино
Сегодня, 08:32
Беспрецедентное решение: белгородский суд не признал обстрел боевыми действиями
Сегодня, 08:54
Белгородэнерго обеспечивает электроснабжение домов для детей-сирот и многодетных
Сегодня, 09:05