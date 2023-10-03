Мэр Белгорода объяснил, зачем сдавать старые покрышки

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Местный житель поинтересовался у градоначальника, как в областном центре решается вопрос с переработкой старых покрышек, так как он часто видит их выброшенными у мусорок или в других местах города.
Валентин Демидов рассказал, что в Белгороде сдать старые покрышки можно в двух местах: на улице Губкина 3А и на проезде Автомобилистов напротив дома №47. Собранные покрышки идут на переработку. При этом выбрасывать на мусорку шины запрещено — они токсичны.
Отработанные покрышки относятся к отходам IV класса опасности, поэтому они не могут быть захоронены на обычных полигонах — они выделяют токсичные вещества. Поэтому их не оставляют на контейнерных площадках во дворах.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Контролировать состояние территорий и контейнерных площадок должны управы: они ежедневно обходят вверенную им часть города и выписывают предписания собственникам земли, на которой валяются отработанные шины.
Напомним, в начале года Белгородская область вошла в топ-5 регионов России по торговле шинами. В лидерах оказались Московская, Кемеровская и Липецкая области.