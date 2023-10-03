Интеллектуальные игры и мастер-классы: в Белгороде проведут научный фестиваль

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В октябре белгородцы смогут посетить всероссийский фестиваль «Наука 0+». С 6 по 27 октября на различных площадках города для жителей с 09:00 до 19:00 проведут лекции, конференции, мастер-классы и викторины.
На сегодняшний день расписание мероприятий в рамках фестиваля известно до 13 октября. За первые дни фестиваля белгородцы смогут спроектировать и изготовить коклюшечное кружево, принять участие в игре «Что? Где? Когда?», научиться взаимодействовать с искусственным интеллектом, а также узнать про сказкотерапию. Полное расписание лекций и мастер-классов доступно на официальном сайте фестиваля.
Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.
Всероссийский фестиваль «Наука 0+» помогает понятным и доступным языком объяснить широкой аудитории, что такое наука и чем занимаются учёные, а также вовлечь общество в научную деятельность.