Интеллектуальные игры и мастер-классы: в Белгороде проведут научный фестиваль

На сегодняшний день расписание мероприятий в рамках фестиваля известно до 13 октября. За первые дни фестиваля белгородцы смогут спроектировать и изготовить коклюшечное кружево, принять участие в игре «Что? Где? Когда?», научиться взаимодействовать с искусственным интеллектом, а также узнать про сказкотерапию. Полное расписание лекций и мастер-классов доступно на официальном сайте фестиваля.