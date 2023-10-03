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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Научный фестиваль состоится в Белгороде в октябре

Интеллектуальные игры и мастер-классы: в Белгороде проведут научный фестиваль

3 октября 2023, 11:02
Фото: архив всероссийского фестиваля NAUKA 0+

Научный фестиваль состоится в Белгороде в октябре

Все желающие смогут посетить лекции, конференции, викторины и мастер-классы, которые проведут на различных площадках в рамках всероссийского фестиваля «Наука 0+». Расписание опубликовали на официальном сайте мероприятия.

В октябре белгородцы смогут посетить всероссийский фестиваль «Наука 0+». С 6 по 27 октября на различных площадках города для жителей с 09:00 до 19:00 проведут лекции, конференции, мастер-классы и викторины.

На сегодняшний день расписание мероприятий в рамках фестиваля известно до 13 октября. За первые дни фестиваля белгородцы смогут спроектировать и изготовить коклюшечное кружево, принять участие в игре «Что? Где? Когда?», научиться взаимодействовать с искусственным интеллектом, а также узнать про сказкотерапию. Полное расписание лекций и мастер-классов доступно на официальном сайте фестиваля.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Всероссийский фестиваль «Наука 0+» помогает понятным и доступным языком объяснить широкой аудитории, что такое наука и чем занимаются учёные, а также вовлечь общество в научную деятельность.

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#Белгородская область#Фестиваль#Наука#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова
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