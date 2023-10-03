Где и кому в Белгородской области дышать «грязнее»?

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Согласно данным, замеряли концентрацию взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида азота, фенола, диоксида серы, сероводорода, бензпирена и т. п. Самым загрязнённым на 2022 год оказался воздух в самом Белгороде. Там зафиксировано превышение максимально разрешённой концентрации в 31 образце, содержащем взвешенные вещества. Также было зарегистрировано превышение содержания оксида углерода (угарного газа) от 1,1 до 2,0 предельно допустимых значений в 35 образцах.
В Старом Осколе зафиксировано три случая, когда содержание взвешенных веществ превышало максимально допустимые концентрации. В этих случаях значения превышения составляли от 1,1 до 2,0 предельно допустимых концентраций. Что касается Губкина, то в ходе исследования выявили только 1 подобный образец.
Что такое взвешенные частицы и чем они опасны для человека? Это маленькие частицы сажи, пыли, солей металлов или золы в воздухе. Они попадают в атмосферу разными способами. Чаще всего при сжигании какого-либо топлива, но могут возникать и во время деятельности животноводческих или сельскохозяйственных сфер. К примеру, твёрдый аммиак. В зависимости от концентрации, выбросы могут быть высокотоксичными или иметь незначительное воздействие на здоровье и окружающую среду. Дополнительно некоторые виды частиц могут быть и аллергенами, и болезнетворными микроорганизмами.
Всемирная Организация Здоровья проводила исследования, в ходе которых их непосредственное влияние на организм человека была доказано. Повышается риск:
А вот повышенное содержание в воздухе угарного газа чревато для белгородцев головной болью, возможностью лёгкого удушья и упадка самочувствия в целом.
Сообщается, что в Белгородской области проводятся постоянные измерения качества атмосферного воздуха. Эти исследования проводит Белгородский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, который является филиалом «Центрально-черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Измерения проводятся на 8 стационарных постах, расположенных не только в Белгороде, но и в Старом Осколе и Губкине. Контроль за загрязнением атмосферы осуществляется Белгородской лабораторией по мониторингу загрязнения атмосферы и Старооскольской комплексной лабораторией по мониторингу окружающей среды. В Белгороде отбор проб производится на четырёх постах, в Старом Осколе — на трёх, а в Губкине — на одном.
Ранее мэрия Белгорода попросила Роспотребнадзор о проверке воздуха из-за ЗАО «Белгородский цемент» и массовых жалоб белгородцев на белый налёт на машинах. В управлении Роспотребнадзора в свою очередь ранее тоже прокомментировали ситуацию.