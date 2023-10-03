Где и кому в Белгородской области дышать «грязнее»?

Что такое взвешенные частицы и чем они опасны для человека? Это маленькие частицы сажи, пыли, солей металлов или золы в воздухе. Они попадают в атмосферу разными способами. Чаще всего при сжигании какого-либо топлива, но могут возникать и во время деятельности животноводческих или сельскохозяйственных сфер. К примеру, твёрдый аммиак. В зависимости от концентрации, выбросы могут быть высокотоксичными или иметь незначительное воздействие на здоровье и окружающую среду. Дополнительно некоторые виды частиц могут быть и аллергенами, и болезнетворными микроорганизмами.