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Posted Сегодня, 06:22

Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

состояние воздуха в Белгородской области

Где и кому в Белгородской области дышать «грязнее»?

3 октября 2023, 06:22
Фото: 1MI
состояние воздуха в Белгородской области

Роспотребнадзор опубликовал исследования воздуха в Белгородской области

Управление Роспотребнадзора по Белгородской области опубликовало доклад о состоянии здоровья жителей. Он основан на анализе данных социально-гигиенического мониторинга. Это помогает выявить факторы окружающей среды, которые негативно влияют на здоровье населения. С воздухом «не всё гладко».

Согласно данным, замеряли концентрацию взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида азота, фенола, диоксида серы, сероводорода, бензпирена и т. п. Самым загрязнённым на 2022 год оказался воздух в самом Белгороде. Там зафиксировано превышение максимально разрешённой концентрации в 31 образце, содержащем взвешенные вещества. Также было зарегистрировано превышение содержания оксида углерода (угарного газа) от 1,1 до 2,0 предельно допустимых значений в 35 образцах.

В Старом Осколе зафиксировано три случая, когда содержание взвешенных веществ превышало максимально допустимые концентрации. В этих случаях значения превышения составляли от 1,1 до 2,0 предельно допустимых концентраций. Что касается Губкина, то в ходе исследования выявили только 1 подобный образец.

Что такое взвешенные частицы и чем они опасны для человека? Это маленькие частицы сажи, пыли, солей металлов или золы в воздухе. Они попадают в атмосферу разными способами. Чаще всего при сжигании какого-либо топлива, но могут возникать и во время деятельности животноводческих или сельскохозяйственных сфер. К примеру, твёрдый аммиак. В зависимости от концентрации, выбросы могут быть высокотоксичными или иметь незначительное воздействие на здоровье и окружающую среду. Дополнительно некоторые виды частиц могут быть и аллергенами, и болезнетворными микроорганизмами.

Всемирная Организация Здоровья проводила исследования, в ходе которых их непосредственное влияние на организм человека была доказано. Повышается риск:

  • увеличения частоты заболеваний органов дыхания;
  • усиления проявлений астмы или возможность её развития у детей;
  • сердечно-сосудистых проблем (ИБС, повреждение атеросклеротических отложений, образование тромбов, инфаркты, инсульты и т.п).

А вот повышенное содержание в воздухе угарного газа чревато для белгородцев головной болью, возможностью лёгкого удушья и упадка самочувствия в целом.

Сообщается, что в Белгородской области проводятся постоянные измерения качества атмосферного воздуха. Эти исследования проводит Белгородский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, который является филиалом «Центрально-черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Измерения проводятся на 8 стационарных постах, расположенных не только в Белгороде, но и в Старом Осколе и Губкине. Контроль за загрязнением атмосферы осуществляется Белгородской лабораторией по мониторингу загрязнения атмосферы и Старооскольской комплексной лабораторией по мониторингу окружающей среды. В Белгороде отбор проб производится на четырёх постах, в Старом Осколе — на трёх, а в Губкине — на одном.

Ранее мэрия Белгорода попросила Роспотребнадзор о проверке воздуха из-за ЗАО «Белгородский цемент» и массовых жалоб белгородцев на белый налёт на машинах. В управлении Роспотребнадзора в свою очередь ранее тоже прокомментировали ситуацию.

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#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Роспотребнадзор#Губкин#Здоровье#Эксклюзив#Загрязнение#Воздух#Белгород#Татьяна Лукащева#Токсичность#Аллергены
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