Домашние матчи ВК «Белогорье» будет проводить в Туле

«Белогорье» должно было до 1 октября определиться с местом проведения домашних игр. Руководство клуба приняло решение играть чемпионат России в Туле. Выбор пал на этот город по нескольким причинам. Город находится относительно недалеко от Белгородской области, а «Тула-Арена» удобна «львам».