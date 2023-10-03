Домашние матчи ВК «Белогорье» будет проводить в Туле

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Волейбольный клуб «Белогорье» в этом сезоне будет жить и тренироваться в Туле. Такое решение приняли в связи с запретом проведения матчей в Белгородской области из-за неспокойной обстановки. Официальный ответ прислал президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.
«Белогорье» должно было до 1 октября определиться с местом проведения домашних игр. Руководство клуба приняло решение играть чемпионат России в Туле. Выбор пал на этот город по нескольким причинам. Город находится относительно недалеко от Белгородской области, а «Тула-Арена» удобна «львам».
Белгородская команда будет постоянно базироваться в Туле. Для этого игрокам снимут жильё, в котором они смогут жить самостоятельно или со своими семьями.
Первый матч в Туле «Белогорье» проведёт уже 14 октября.