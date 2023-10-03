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Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

ВК "Белогорье"

Домашние матчи ВК «Белогорье» будет проводить в Туле

3 октября 2023, 14:43
Фото: группа "Волейбольный клуб «Белогорье»"
ВК "Белогорье"
К решению не проводить матчи в Белгороде пришёл директорат Всероссийской федерации волейбола. Проживать и соревноваться в Туле игроки волейбольного клуба «Белогорье» будут только в этом сезоне. Новость сообщили на официальном сайте клуба.

Волейбольный клуб «Белогорье» в этом сезоне будет жить и тренироваться в Туле. Такое решение приняли в связи с запретом проведения матчей в Белгородской области из-за неспокойной обстановки. Официальный ответ прислал президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.

«Белогорье» должно было до 1 октября определиться с местом проведения домашних игр. Руководство клуба приняло решение играть чемпионат России в Туле. Выбор пал на этот город по нескольким причинам. Город находится относительно недалеко от Белгородской области, а «Тула-Арена» удобна «львам».

Белгородская команда будет постоянно базироваться в Туле. Для этого игрокам снимут жильё, в котором они смогут жить самостоятельно или со своими семьями.

Первый матч в Туле «Белогорье» проведёт уже 14 октября.

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#Белгородская область#Вк белогорье#Тула#Волейбол#Чемпионат России#Белгород#Александра Склярова
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