Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Белгородскую самооборону оснастят модифицированными бронежилетами

Бойцам белгородской самообороны передадут модифицированный «Оберег» от Ростеха

3 октября 2023, 15:07
Фото: 1MI

Белгородскую самооборону оснастят модифицированными бронежилетами

Амуниция оснащена противоосколочным обвесом и керамическими плитами повышенного класса защиты. Её передадут не только бойцам самообороны, но и добровольцам, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростеха.

Бойцы белгородской самообороны и добровольцы получат модифицированные бронежилеты «Оберег». Эта амуниция оснащена противоосколочным обвесом и керамическими плитами повышенного класса защиты Бр5, сообщили в Ростехе.

Как пишет агентство, облегчённые бронежилеты «Оберег» разрабатывались тульским заводом «Октава». Сообщается, что пластина бронежилета может выдержать попадание винтовочных и пулемётных патронов, в том числе бронебойных.

Модифицированный «Оберег» весит 9,4 кг. В Ростехе добавили, что это один из лучших в стране бронежилетов по соотношению качества защиты, её площади и веса.

В июле стало известно, что для белгородской самообороны закупили 2,2 тыс. бронежилетов, форму, каски, аптечки, машины и ряд других вещей. На это в общем потратили порядка 400 млн рублей.

Сорок машин, две тысячи бронежилетов: что закупили для белгородской самообороны
Узнать подробнее
Читайте также:
В белгородский отряд самообороны вступил 11-летний мальчикВторой полк самообороны формируют в Белгородской области«С игрушками Родину не защитишь»: как белгородской самообороне оружие выдавали
#Белгородская область#Белгород#Наталья Корявых#Приграничье#Бронежилеты#СВО#Амуниция#Территориальная самооборона#Ростех
Подпишитесь
«Это рулетка»: Белгородский эксперт рассказал о льготной ипотеке в текущем году
Сегодня, 14:14
Система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
Сегодня, 14:07
Притормози, притормози: белгородскую военную часть «захватили» иногородние таксисты
Сегодня, 07:13
Банкротство «Белзнака» и иск к Яковлевскому ГОКу за сбросы: арбитраж сентября
Сегодня, 14:13
Небольшой конфуз: мэрия Белгорода пообещала выехать на отлов снарядов в Шебекино
Сегодня, 14:25
Стало известно, где продолжит работу экс-сенатор от Белгородской области Рыжков
Сегодня, 11:11