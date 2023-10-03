Бойцам белгородской самообороны передадут модифицированный «Оберег» от Ростеха

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Бойцы белгородской самообороны и добровольцы получат модифицированные бронежилеты «Оберег». Эта амуниция оснащена противоосколочным обвесом и керамическими плитами повышенного класса защиты Бр5, сообщили в Ростехе.
Как пишет агентство, облегчённые бронежилеты «Оберег» разрабатывались тульским заводом «Октава». Сообщается, что пластина бронежилета может выдержать попадание винтовочных и пулемётных патронов, в том числе бронебойных.
Модифицированный «Оберег» весит 9,4 кг. В Ростехе добавили, что это один из лучших в стране бронежилетов по соотношению качества защиты, её площади и веса.
В июле стало известно, что для белгородской самообороны закупили 2,2 тыс. бронежилетов, форму, каски, аптечки, машины и ряд других вещей. На это в общем потратили порядка 400 млн рублей.