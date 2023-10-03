БФТ-Холдинг продвинулся в автоматизации процесса управления госимуществом Ленобласти

Следующим этапом развития АИС УИ ЛО стала двусторонняя интеграция с государственной информационной системой «Региональная геоинформационная система Ленинградской области» (РГИС ЛО). Теперь пользователи АИС могут использовать данные из геоинформационной системы непосредственно из своего рабочего интерфейса. Кроме того, расширен состав передаваемых сведений и реализована закладка «Карты». Это позволит управляющим органам актуализировать данные о фактическом использовании объектов недвижимости и устранять несоответствия с официальными источниками, к примеру, выявлять случаи незаконного использования земельных участков с точным определением геопозиции этой территории. Помимо настройки этих интеграционных возможностей, ГИС «АИС УИ ЛО» также обменивается данными с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), Росреестром и Петростатом.