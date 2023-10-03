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Прокуратура

Белгородская прокуратура наказала Белоблводоканал из-за скважин без лицензий

3 октября 2023, 15:12
Фото: 1MI
Прокуратура

Гендиректору Белоблводоканала внесли представление за скважины в Шебекино

Надзорное ведомство потребовало устранить нарушения законодательства о недропользовании. В Шебекинском горокруге используются четыре водозаборные скважины без лицензии на право пользования недрами, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Сюжет
Штраф

Прокуратура наказала ГУП «Белоблводоканал» за нарушения законодательства о недропользовании и потребовала их устранить. Должностному лицу выписали штраф.

По информации надзорного ведомства, на территории Шебекинского горокруга водоканал использует четыре водозаборные скважины без лицензии на право пользования недрами. Прокурор завёл дело об административном правонарушении в отношении виновного должностного лица предприятия. Гендиректору Белоблводоканала внесли представление.

Также сообщается, что акты прокурорского реагирования уже удовлетворили. Виновное лицо оштрафовали на 30 тыс. рублей. Предприятие приняло меры для оформления лицензии на подземные источники водоснабждения.

Ранее прокуратура потребовала от водоканала пересчитать плату за воду белгородцам. У жителей хутора в Новооскольском горокруге не было холодной воды, однако платёжки за неё приходили.

Прокуратура потребовала от водоканала пересчитать плату за воду белгородцам
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#Белгородская область#Штраф#Прокуратура#Водоканал#Белгород#Наталья Корявых#Шебекинский горокруг
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