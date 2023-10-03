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Белгородец попросил проверить судью у психиатра

Белгородец попросил проверить судью у психиатра и попал под уголовное дело

3 октября 2023, 06:46
Фото: 1MI
Белгородец попросил проверить судью у психиатра
СУ СК по региону возбудило уголовное дело по статье УК о «клевете в отношении судьи». Причиной стало недовольство мужчины из-за рассмотрения одного из его исков в суде. Фигурант усомнился в ментальном здоровье судьи, а она подала заявление в следком, пишет «Ъ-Черноземье».

Против жителя Старого Оскола возбудили уголовное дело по статье УК о «клевете в отношении судьи». Мужчина попросил проверить судью у психиатра, а она обратилась в СК. Причиной таких слов стали результаты рассмотрения одного из исков, поданных жителем региона.

Староосколец за несколько лет направил в суд порядка сотни исков. Мужчине не понравилось рассмотрение одного из них, поэтому он опубликовал пост с критикой и сомнениями в ментальном здоровье судьи.

Как пишет издание, староосколец подал в городской центр психиатрии и наркологии заявление с просьбой «комплексно обследовать» судью. В связи с этим она обратилась в правоохранительные органы.

В августе Старооскольский городской суд вынес постановление о применении в отношении оскольчанина довольно редкой меры — принудительного помещения на «стационарную судебно-психиатрическую экспертизу». Из решения суда следует, что мужчину следует направить в Белгородскую областную клиническую психбольницу для «установления способности осознавать и руководить своими действиями», пишет издание. Оскольчанин подал жалобу, но Белгородский областной суд оставил решение в силе.

Пост с критикой судьи житель региона опубликовал ещё в конце апреля и до сих пор не удалил. Как именно судья узнала про написанное сообщение, в материалах дела не указали.

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