Белгородец попросил проверить судью у психиатра и попал под уголовное дело

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Против жителя Старого Оскола возбудили уголовное дело по статье УК о «клевете в отношении судьи». Мужчина попросил проверить судью у психиатра, а она обратилась в СК. Причиной таких слов стали результаты рассмотрения одного из исков, поданных жителем региона.
Староосколец за несколько лет направил в суд порядка сотни исков. Мужчине не понравилось рассмотрение одного из них, поэтому он опубликовал пост с критикой и сомнениями в ментальном здоровье судьи.
Как пишет издание, староосколец подал в городской центр психиатрии и наркологии заявление с просьбой «комплексно обследовать» судью. В связи с этим она обратилась в правоохранительные органы.
В августе Старооскольский городской суд вынес постановление о применении в отношении оскольчанина довольно редкой меры — принудительного помещения на «стационарную судебно-психиатрическую экспертизу». Из решения суда следует, что мужчину следует направить в Белгородскую областную клиническую психбольницу для «установления способности осознавать и руководить своими действиями», пишет издание. Оскольчанин подал жалобу, но Белгородский областной суд оставил решение в силе.
Пост с критикой судьи житель региона опубликовал ещё в конце апреля и до сих пор не удалил. Как именно судья узнала про написанное сообщение, в материалах дела не указали.