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Оружие

Жителю Владивостока пообещали заплатить за сданное оружие покойного белгородца

2 октября 2023, 15:47
Фото: 1MI
Оружие
Вознаграждение составит 3 тыс. рублей. Оружие принадлежало покойному отцу жителю Владивостока, он нашёл его среди вещей. В Росгвардии установили, что находкой является охотничье ружьё ИЖ-57.

Приехавший из Владивостока мужчина может получить 3 тыс. рублей за сданное добровольно оружие. Он приехал в Белгородскую область, чтобы ухаживать за пожилой матерью. Когда мужчина перебирал вещи, он нашёл оружие. Он предположил, что находка принадлежала покойному отцу.

Житель Владивостока добровольно сдал оружие. Росгвардейцы установили, что это охотничье ружьё ИЖ-57. За то, что оружие мужчина сдал сам, ему пообещали 3 тыс. рублей.

Всего же за две недели белгородские росгвардейцы составили 60 административных протоколов в отношении владельцев оружия. Всего было проведено более 500 проверок. 26 единиц оружия у белгородцев пришлось изъять из-за нарушения закона.

За неделю силовики изъяли у белгородцев больше 30 единиц оружия
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#Белгородская область#Росгвардия#Оружие#Вознаграждение#Ружьё#Инна Рогова#Белгород#Владивосток
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