Жителю Владивостока пообещали заплатить за сданное оружие покойного белгородца

Приехавший из Владивостока мужчина может получить 3 тыс. рублей за сданное добровольно оружие. Он приехал в Белгородскую область, чтобы ухаживать за пожилой матерью. Когда мужчина перебирал вещи, он нашёл оружие. Он предположил, что находка принадлежала покойному отцу.