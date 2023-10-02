Жителю Владивостока пообещали заплатить за сданное оружие покойного белгородца

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Приехавший из Владивостока мужчина может получить 3 тыс. рублей за сданное добровольно оружие. Он приехал в Белгородскую область, чтобы ухаживать за пожилой матерью. Когда мужчина перебирал вещи, он нашёл оружие. Он предположил, что находка принадлежала покойному отцу.
Житель Владивостока добровольно сдал оружие. Росгвардейцы установили, что это охотничье ружьё ИЖ-57. За то, что оружие мужчина сдал сам, ему пообещали 3 тыс. рублей.
Всего же за две недели белгородские росгвардейцы составили 60 административных протоколов в отношении владельцев оружия. Всего было проведено более 500 проверок. 26 единиц оружия у белгородцев пришлось изъять из-за нарушения закона.