В текущем году дефицит бюджета Белгородской области сократится на 97 млн рублей

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Как рассказал заместитель министра финансов Белгородской области Роман Шевченко, с учётом оперативного реагирования на события, происходящие в условиях сложившейся геополитической ситуации, одно из изменений, которое вносят в параметры областного бюджета, это увеличение средств резервного фонда правительства Белгородской области на 1,4 млрд рублей.
Вместе с тем уменьшатся ассигнования по главным распорядительным средствам в связи с экономией по итогам проведения закупок, оптимизации расходов и невостребованностью средств.
С учётом всех изменений в текущем году доходы областного бюджета планируются в сумме 150,5 млрд рублей, а расходы — 174,1 млрд рублей.
Дефицит при этом с учётом возмещения расходов из федерального бюджета, оптимизации расходов по торгово-закупочным мероприятиям уменьшится на 97 млн рублей.