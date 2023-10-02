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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

В текущем году дефицит бюджета Белгородской области сократится на 97 млн рублей

В текущем году дефицит бюджета Белгородской области сократится на 97 млн рублей

2 октября 2023, 12:27
Фото: 1MI
Депутаты облдумы внесли изменения в региональный закон, который касается областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Один из параметров — сокращение дефицита в текущем году.
Сюжет
Бюджет

Как рассказал заместитель министра финансов Белгородской области Роман Шевченко, с учётом оперативного реагирования на события, происходящие в условиях сложившейся геополитической ситуации, одно из изменений, которое вносят в параметры областного бюджета, это увеличение средств резервного фонда правительства Белгородской области на 1,4 млрд рублей.

Вместе с тем уменьшатся ассигнования по главным распорядительным средствам в связи с экономией по итогам проведения закупок, оптимизации расходов и невостребованностью средств.

С учётом всех изменений в текущем году доходы областного бюджета планируются в сумме 150,5 млрд рублей, а расходы — 174,1 млрд рублей.

Дефицит при этом с учётом возмещения расходов из федерального бюджета, оптимизации расходов по торгово-закупочным мероприятиям уменьшится на 97 млн рублей.

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#Белгородская область#Дефицит#Бюджет#Доходы#Изменения#Расходы#Белгород#Кристина Семенчук#Резервный фонд
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