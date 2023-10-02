В Старооскольском округе директором управления капстроительства стал Савченко

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Согласно данным СПАРК-Интерфакс, с 29 сентября место директора управления капитального строительства Старооскольского городского округа занимает Юрий Савченко. На официальном сайте органов местного самоуправления уже изменена основная информация по учреждению. До него эту должность занимала Елена Камалова. Исполняющей обязанности директора она была всего месяц. С 30 августа по 28 сентября этого года.
С 2003 года в старооскольском управлении капитального строительства сменилось 10 директоров. Юрий Савченко стал уже одиннадцатым. А вот Владимир Донец занимал должность два раза. Первый раз — всего на шесть дней. С 4 по 10 апреля 2013 года. Второй раз — с 3 февраля 2015 года по 27 марта 2016 года.
На сегодняшнем оперативном совещании правительства Белгородской области стало известно, что в Старооскольском горокруге насчитано больше всего жалоб на состояние дорог. Больше всего обращений — на дорожное покрытие в зоне ИЖС.