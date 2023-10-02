В Старооскольском округе директором управления капстроительства стал Савченко

С 2003 года в старооскольском управлении капитального строительства сменилось 10 директоров. Юрий Савченко стал уже одиннадцатым. А вот Владимир Донец занимал должность два раза. Первый раз — всего на шесть дней. С 4 по 10 апреля 2013 года. Второй раз — с 3 февраля 2015 года по 27 марта 2016 года.