В приграничном округе в Белгородской области не стали менять главу

Бондарев руководит администрацией муниципалитета с 2017 года. Он родился в 1960 году и имеет педагогическое образование. Затем его избрали первым секретарём Борисовского райкома КПСС. Он также возглавлял местное самоуправление Борисовского района, был первым заместителем гендиректора «Белгородэнергосбыта».