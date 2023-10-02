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Геннадий Бондарев

В приграничном округе в Белгородской области не стали менять главу

2 октября 2023, 09:17
Фото: администрация Грайворонского горокруга
Геннадий Бондарев

Бондарев продолжит руководить Грайворонским округом в Белгородской области

Геннадия Бондарева переизбрали в должности главы Грайворонского горокруга. Руководить администрацией муниципалитета он будет ещё пять лет, сообщили в региональном правительстве.

В Грайворонском горокруге не сменился глава — Геннадия Бондарева переизбрали как руководителя администрации муниципалитета. Вновь на должность главы его назначил Совет депутатов горокруга второго созыва 29 сентября.

В городском округе прошёл конкурс стратегий, в котором участвовали три кандидата. Затем конкурсная комиссия определила двоих, и выиграл Бондарев. Депутаты единогласно приняли проект развития Грайворонского городского округа, представленный действующим главой. Таким образом, Геннадий Бондарев будет главой горокруга ещё пять лет.

Бондарев руководит администрацией муниципалитета с 2017 года. Он родился в 1960 году и имеет педагогическое образование. Затем его избрали первым секретарём Борисовского райкома КПСС. Он также возглавлял местное самоуправление Борисовского района, был первым заместителем гендиректора «Белгородэнергосбыта».

Ранее на новый срок избрали главу Новооскольского округа Андрея Гриднева. В качестве главы администрации он работал с 2015 года. Его кандидатуру тогда предложил экс-губернатор Евгений Савченко.

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#Белгородская область#Евгений Савченко#Администрация#Глава района#Белгород#Грайворонский горокруг#Наталья Корявых#Приграничье#Геннадий Бондарев#Андрей Гриднев
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