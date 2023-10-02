В Белгородской области для детей-инвалидов создадут отдельную квоту на оздоровление

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Как отметил депутат облдумы Владимир Евдокимов, на основании федерального закона определяется, что в целях повышения качества, безопасности отдыха и оздоровления детей исполнительные органы Белгородской области и органы местного самоуправления принимают меры по созданию равного доступа к отдыху и оздоровлению детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Одной из таких мер должна стать отдельная квота, установленная правительством Белгородской области для таких детей в государственных и муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления.
Помимо этого в законе закрепляется, что исполнительные органы Белгородской области, осуществляющие защиту прав детей, также реализуют меры, направленные на создание условий для формирования у детей неприятия вредных привычек — таких, как курение, употребление алкоголя и наркотиков.