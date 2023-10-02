В Белгородской области для детей-инвалидов создадут отдельную квоту на оздоровление

Как отметил депутат облдумы Владимир Евдокимов, на основании федерального закона определяется, что в целях повышения качества, безопасности отдыха и оздоровления детей исполнительные органы Белгородской области и органы местного самоуправления принимают меры по созданию равного доступа к отдыху и оздоровлению детей-инвалидов и детей с ОВЗ.