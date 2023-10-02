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Published Сегодня, 12:29

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Updated Сегодня, 12:31

В Белгородской области для детей-инвалидов создадут отдельную квоту на оздоровление

В Белгородской области для детей-инвалидов создадут отдельную квоту на оздоровление

2 октября 2023, 12:29
Фото: 1MI
Депутаты облдумы внесли изменения в региональный закон «О защите прав ребёнка в Белгородской области». Одно из новшеств — создание отдельной квоты на оздоровление детей-инвалидов.

Как отметил депутат облдумы Владимир Евдокимов, на основании федерального закона определяется, что в целях повышения качества, безопасности отдыха и оздоровления детей исполнительные органы Белгородской области и органы местного самоуправления принимают меры по созданию равного доступа к отдыху и оздоровлению детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Одной из таких мер должна стать отдельная квота, установленная правительством Белгородской области для таких детей в государственных и муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления.

Помимо этого в законе закрепляется, что исполнительные органы Белгородской области, осуществляющие защиту прав детей, также реализуют меры, направленные на создание условий для формирования у детей неприятия вредных привычек — таких, как курение, употребление алкоголя и наркотиков.

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#Белгородская область#Областная дума#Депутаты#Дети-инвалиды#Федеральный закон#Белгород#Кристина Семенчук#Защита прав детей
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