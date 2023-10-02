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Published Сегодня, 07:18

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В Белгородской области дети 7-14 лет составили 52% от всех заболевших гриппом

В Белгородской области дети 7-14 лет составили 52% от всех заболевших гриппом

2 октября 2023, 07:18
Фото: 1MI
За прошедшую неделю количество людей, заразившихся гриппом в Белгородской области, увеличилось на 24%. Основную группу риска составляют дети в возрасте от 7 до 14 лет.
Сюжет
Дети

Количество заболевших гриппом человек по Белгородской области выросло на 24% за одну неделю. Основной возрастной диапазон пациентов — 7-14 лет. Из всех заболевших белгородцев дети составили 52%. Так, пять тысяч из более девяти тысяч заболевших за последнюю неделю — тоже дети. Это превысило норму эпидемиологического порога. С 11 сентября по 17 сентября прирост заболевших не превышал около 7,5 тысяч.

Амбулаторную помощь получила 9,1 тысячи белгородцев. Процент госпитализированных уменьшился на 13,1% (в период 18–24 сентября). Сегодня это 62 взрослых и 91 ребёнок. Ранее — 71 взрослый и 105 детей.

Напомним, ранее Иконников рассказал, в каких случаях медик может отказать в прививке от гриппа. Речь идёт об иммунизации вакциной, которую поставили в Белгородскую область за счёт федеральных средств. Ею прививают определённые группы населения.

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