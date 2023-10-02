В Белгородской области дети 7-14 лет составили 52% от всех заболевших гриппом

Количество заболевших гриппом человек по Белгородской области выросло на 24% за одну неделю. Основной возрастной диапазон пациентов — 7-14 лет. Из всех заболевших белгородцев дети составили 52%. Так, пять тысяч из более девяти тысяч заболевших за последнюю неделю — тоже дети. Это превысило норму эпидемиологического порога. С 11 сентября по 17 сентября прирост заболевших не превышал около 7,5 тысяч.